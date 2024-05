Deleila Piasko: (lacht) Nein, eigentlich nicht. Finanzielle Sicherheit haben zu wollen kam bei mir erst im Lauf der Jahre, sonst hätte ich diesen Beruf gar nicht ins Visier genommen. Mir war von Beginn an klar, dass dieser Beruf keiner ist, in dem man per se viel Geld verdient. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber ich wusste immer, dass die nicht die Regel sind. In der Schauspielerei muss man vor allem mit Unsicherheiten leben.