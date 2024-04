Mit KI die Arbeitsdynamik verändern: wo soll man anfangen?

Mit technischer Innovation kann und wird es gelingen, hybride Arbeitswelten so zu gestalten, dass künftig Produktivität und Zusammenarbeit im Einklang miteinander stehen – HP hält dafür das größte KI-PC-Portfolio bereit.

In einer sich ständig wandelnden hybriden Arbeitslandschaft haben Arbeitnehmer:innen mit Abkopplung und digitaler Müdigkeit zu kämpfen. Der aktuelle Work Relationship Index 2023 von HP zeigt, dass nur 27 Prozent der Büroangestellten eine gesunde Beziehung zur Arbeit haben, während 83 Prozent glauben, dass es an der Zeit ist, die Beziehung zur Arbeit neu zu definieren. Die meisten Angestellten glauben aber, dass KI neue Möglichkeiten eröffnen wird – so, dass Arbeit künftig leichter wird. Die Forderung, die dabei mitschwingt: Es braucht passende KI-Tools und passende Technologien, damit sich ein neues, angenehmeres Arbeitsgefühl einstellen kann.

Künstliche Intelligenz als Schlüssel

Michael Smetana, Managing Director HP Österreich schließt sich dieser Einschätzung an. Auch er glaubt an die Wirkkraft von KI und sieht darin vor allem einen klaren Auftrag an die Arbeitgeber: „KI bietet eine große Chance, die aktuelle Arbeitsdynamik zu verändern und ein positiveres und produktiveres Umfeld für alle zu schaffen“, stellt der Experte in Aussicht. Für ihn geht es darum, das Verständnis und die Akzeptanz von KI zu fördern – damit Mitarbeiter:innen überhaupt wissen, wie sie die Vorteile nutzen können.

Bekenntnis zu Innovation und Leistung

Als wichtiger Innovationstreiber hat es sich HP zur Aufgabe gemacht, Unternehmen am Weg zum produktiveren Miteinander bestmöglich unter die Arme zu greifen – mit technologischen Entwicklungen, die Führungskräfte, Angestellte und Kreative von heute dazu befähigen, mit KI sinnvolle Fortschritte in ihrer Organisation zu erreichen. HP verfügt inzwischen über das umfassendste Portfolio an Intel®- und AMD-basierten KI-PCs, bestehend aus einer Reihe an leistungsstarken Produkten, die KI als persönliches Werkzeug nutzen.

So bieten die neuen HP Elite PCs die weltweit fortschrittlichsten Business-Laptops für Kollaboration. Sie sind mit KI-Funktionen ausgestattet, die von Intel® Core™ Ultra 5 und 7 Prozessoren, beziehungsweise AMD Ryzen™ PRO Prozessoren angetrieben werden, um KI-Aufgaben individuell angepasst zu bewältigen. Die Z by HP Mobile Workstations setzen dazu neue Maßstäbe für Produktivität und Kreativität. Sie meistern die Herausforderungen einer mobilen Arbeitswelt und bieten gleichzeitig die notwendigen Tools zur Zusammenarbeit, um komplexe Projekte von überall aus durchzuführen.



Das HP AI Creation Center, die weltweit umfassendste Workstation-Lösung für KI-Entwicklung, einschließlich Z by HP AI Studio ermöglicht Data Scientists die Nutzung von KI: Die Z by HP Workstations und Lösungen, die in enger Zusammenarbeit mit NVIDIA® entwickelt wurden, helfen bei der Skalierung von Rechen- und KI-Ressourcen von einer lokalen Infrastruktur in die Cloud und vereinfachen die Erstellung und Anpassung privater KI-Modelle über eine Plattform, die Datenteams, Tools und Rechenleistung miteinander verbindet.