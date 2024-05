Geopolitik treibt Wandel im Bankwesen voran

Die kontinuierliche Analyse und Bewertung dieser Risiken müssen zum festen Bestandteil der Steuerung von global ausgerichteten Unternehmen und Banken werden. Traditionell sind Banken sehr gut aufgestellt, was die Bewertung von wirtschaftlichen Risiken angeht. Hier können sie auf einen breiten Fundus an Daten und Erfahrungen zurückgreifen. Wir Banken haben eine sehr gute Vorstellung davon, was es für einen Industriesektor bedeutet, wenn sich bestimmte makroökonomische Indikatoren verschlechtern. Wir müssen zukünftig noch besser verstehen, welche geopolitischen Entwicklungen die Lieferketten unserer Kunden bedrohen könnten. Mehr noch, wir müssen unsere Kunden aktiv bei der Diversifizierung ihrer Lieferketten unterstützen. Sei es beispielsweise durch die Finanzierung von neuen Produktionsstätten. Wir müssen als Bank nicht selbst in jedem Land vor Ort sein, in dem unsere Kunden zukünftig produzieren möchten, aber wir müssen geeignete und flexible Trade- und Export Finance Instrumente entwickeln sowie über Korrespondenzbankbeziehungen zu vertrauenswürdigen lokalen Banken verfügen – und zwar bereits bevor unsere Kunden dorthin expandieren. Um es mit der kanadischen Eishockey-Legende Wayne Gretzky zu sagen: „Wir müssen dorthin laufen, wo der Puck sein wird, nicht dorthin, wo er war.“