Klangraum Waidhofen

„Harmonien und Kontraste“

Auf dem Steilflug nach ganz oben, zählt Kiron Atom Tellian zu den neuen Stars der jungen Pianistengeneration. Mit zahlreichen ersten Preisen – auch für seine Werke als Komponist – ausgezeichnet, studiert er derzeit an der Julliard School in New York ; eine amerikanische Stiftung finanziert das gesamte Studium des Ausnahmekünstlers. Virtuosität und Reife seines Spiels faszinieren gleichermaßen Fachwelt wie Publikum! Trotz seiner Jugend taucht er ins Wesen der Musik ein und vermittelt ihre emotionale Tiefe. An diesem Abend hören Sie Werke von Alexander Scrjabin, Frédéric Chopin, Unsuk Chin, Ludwig van Beethoven und Johann Strauss. Der Kultursender Ö1 zeichnet das Konzert auf

GEWINNEN SIE DAS CLUB-PACKAGE! Konzert Mittwoch, 29. Mai 2024, 19.30 Uhr

Atom Tellain „Der mit den Tönen spricht“ Hotel Schloss an der Eisenstraße, Am Schlossplatz 1, 3340 Waidhofen/Ybbs

Übernachtung mit Frühstück für 2 Personen von 29. bis. 30 Mai 2024. Detailinformationen zum Konzert finden Sie direkt unter www.klangraumwaidhofen.at