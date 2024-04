Mutter♥Tochter Style-Erlebnis

Muttertags-Special

Dieses Muttertags-Special ist eine wunderbare Gelegenheit gemeinsam mit der Mutter Zeit zu verbringen, durch die Innenstadt zu schlendern, die neuesten Trends zu entdecken, zu shoppen, zu lachen und so unvergessliche Momente zu kreieren, die ewig in Erinnerung bleiben.

Ablauf: Nach einem persönlichen Gespräch sowohl mit Mutter als auch Tochter, in dem der IST/SOLL Stylingzustand besprochen wird, gehen Sie gemeinsam shoppen. Sie erhalten Expertise sowie Tipps + Tricks in Sachen Mode/Styling und Ausstrahlung plus einer kleinen Überraschung.

Barbara Zach arbeitet seit 15 Jahren erfolgreich als Stylistin für Magazine wie Presse Schaufenster, Woman, Schön Magazin, etc.. Ihre Mission besteht aber auch darin Privatpersonen unter anderem mit Mode zu empowern die „BESTE und STRAHLENDSTE“ Version ihrer Selbst zu werden.