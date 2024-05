Plastik: Warum „Fast Fashion“ weiter beschleunigen darf (vorerst)

Kunststoff Getränkeflaschen: Nur die Spitze eines Eisberg an Plastik-Müll. Die Vereinten Nationen wollen die Flut an Kunststoffen stoppen.

Wie deutlich darf die Wortwahl im Plastik-Abkommen ausfallen? Diese Frage bleibt auch nach Ende der vierten Verhandlungsrunde in Ottawa offen.

Bitte warten! Das ist das Ergebnis der vierten Verhandlungsrunde über ein weltweit verbindliches Abkommen, um der Flut von Plastikmüll Einhalt zu gebieten. Das Treffen in der kanadischen Stadt, das vor einer Woche an den Start gegangen ist, ist nun zu Ende gegangen und hat kaum Bewegung ins Geschehen gebracht. Die Zielsetzung steht jedenfalls seit gut zwei Jahren fest: Damals, im März 2022, hatte die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen, bis Ende 2024 ein Abkommen zu schließen, das den rasant wachsenden Berg von Plastikmüll zu verringern.

Mikroplastik bereits seit 1972

Wie verbindlich und wie konkret diese Vereinbarung sein wird, ist nun, nach der vierten von fünf Verhandlungsrunden, völlig unklar. Es geht um die Schärfe der Verbindlichkeit und es geht auch um viel Geld, sehr viel Geld. Es gibt eine Reihe von unbeantworteten Schlüsselfragen.

An erster Stelle steht: Welche Bandbreite wird dem Plastik-Abkommen eingeräumt? In welcher Produktionsstufe setzt die internationale Regelung ein? Der Maximalansatz setzt den Startpunkt bereits bei der Förderung der Rohstoffe, mit denen mehr als 90 Prozent der Plastikprodukte erzeugt werden: vor allem Öl, Gas, aber auch Kohle. Etwa ein Zehntel dieser Rohstoffe werden in der Plastikindustrie eingesetzt. Nicht zuletzt deshalb sind es die großen Gas- und Ölförderer, die bei Verbindlichkeit und Regelungen auf der Bremse stehen.

Dies führt so weit, dass es in einem Statement der russischen Delegation heißt, dass es keinen Beleg dafür gebe, dass Plastik eine Auswirkung auf die menschliche Gesundheit habe. Auch wenn diesbezügliche Studien deutlich andere Ergebnisse liefern (siehe Links am Ende des Artikels).

Lebenszyklus von Plastik: Milliarden Tonnen Kohlendioxid

Während Mikroplastik von Wissenschaftlern bereits 1972 vor der amerikanischen Küste festgestellt worden ist, ist die Erkenntnis relativ neu, dass Plastik einer der größten Einzelbrocken in der Klimadebatte ist. Entlang des gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen entstehen zumindest zwei Milliarden Tonnen Kohlendioxid – doppelt so viel wie im weltweiten Flugverkehr und mehr auch als durch das weltweite Netz der Container-Schifffahrt.

Über den Grad der Verpflichtung (und etwaige Sanktionsmechanismen) wurde in Ottawa und in den drei vorangegangenen Verhandlungsrunden ebenfalls sehr wenig gesprochen und nichts ausverhandelt.

Das dritte große Thema, das nach wie vor in dichten Nebel gehüllt ist, betrifft die Finanzierung. Zunächst einmal: Im globalen Norden wird deutlich mehr Kunststoff verbraucht als im globalen Süden (das Fünf- bis Zehnfache). Die Länder, in denen Kunststoffprodukte überwiegend erzeugt werden, liegen im globalen Norden. Die hier beheimateten Konzerne haben nicht selten Joint Ventures mit Herstellern im globalen Süden. Dorthin werden oft Produktionen ausgelagert, die in Wahrheit für die Länder des globalen Nordens bestimmt sind.

Versteckte Treibhausgase

Dies gilt auch in besonderem Maße für die Herstellung von Bekleidung, Stichwort: „Fast Fashion“. Im globalen Süden landen dann sehr oft auch große Mengen an Plastikmüll. In den Empfängerstaaten fehlen häufig die Kapazitäten, um die Entsorgung der Kunststoffabfälle in geregelten Bahnen ablaufen zu lassen, es kommt zum Verbrennen auf illegalen Deponien.

Konsequenz dieses weltumspannenden Kunststoff-Netzwerks ist es auch, dass mit der Auslagerung von Produktionen auch eine Auslagerung von Treibhausgas-Emissionen stattfindet. Vor diesem Hintergrund sind die Industriestaaten in deutlich stärkerem Maße für die Klimaerhitzung verantwortlich. Demnach wären – je nach Berechnungsmethode und Land – die nationalen Mengen an Treibhausgasen im globalen Norden um 25 bis 40 % höher, als die jeweiligen nationalen Emissionszahlen darstellen. Für Österreich bedeutete dies etwa, dass die Treibhausgas-Emissionen bei ungefähr 100 bis 110 Millionen Tonnen ausmachen, nicht die jetzt ausgewiesenen knapp 70 Millionen Tonnen.

Theoretisch ist ein Geldtopf unstrittig, praktisch aber völlig unklar, wer wie viel einzahlt und nach welchem Schlüssel welche Maßnahmen aus dem Topf finanziert werden sollen. Nicht geklärt ist auch, ob ein neuer Finanzierungsmechanismus geschaffen werden soll oder ein bestehender aufgestockt wird. In Ottawa sind informell erste Zusicherungen deponiert worden.

Zu alledem: Recycling ist höchstens ein Teil der Lösung. Britische Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass selbst Recycling-Anlagen auf dem neusten Stand der Technik Mikroplastik produzieren. Außerdem ist nur ein Bruchteil der Plastikprodukte derart, dass sie recycelt werden können.

Transparenz über alle Produktionsstufen

Das Ergebnis dieser vierten Verhandlungsrunde hat also keinerlei Durchbruch beschert, liegt allerdings in der Bandbreite des Erreichten im Vergleich zu anderen Konferenzen und Themen durchaus im Durchschnitt. In Ottawa wurde vereinbart, dass Arbeitsgruppen eingesetzt werden. Etwas bedenklich stimmt freilich, dass sich nur eine Gruppe von derzeit lediglich 29 Staaten (darunter auch Österreich) zu einer Resolution namens „Road to Busan“ zusammengefunden hat. Haupt-Zielrichtung ist es herauszustreichen, dass der gesamte Lebenszyklus von Plastik behandelt wird. Die Resolution fordert unter anderem, dass Transparenz über alle Produktionsstufen hergestellt wird, betont wird, dass im südkoreanische Busan im Herbst ein Abkommen fixiert wird, das auch Reduktionsziele enthält.

Lisa Tamina Panhuber, die für Greenpeace Österreich das Konferenz-Geschehen in Ottawa beobachtet hat, meint, dass lediglich „ein Minimalkompromiss“ erzielt worden sei. „Die Fronten sind verhärtet.“ Gleichzeitig sei es „ein wichtiger Schritt“ gewesen, dass man sich auf technische Arbeitsgruppen geeinigt habe. Panhuber prangert an, dass „einige Staaten mehr auf die Lobbyisten der Petrochemie hören als auf die Wissenschaft.“ Sie fordert eine Reduktion der Welt-Plastikproduktion um 75 % und ruft Umwelt- und Klimaministerin Leonore Gewessler zu vehementem Engagement bei diesem Thema auf.

Wie stark die Welt unter Plastikmüll leidet, zeigt eine Studie des Alfred Wegener Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Die Arbeit, die im Auftrag des World Wide Fund for Nature (WWF), belegt, dass neun Zehntel aller untersuchten Arten negative Auswirkungen des Mikroplastiks zeigten. Beeinträchtigungen haben die Forscher auch in Mangrove-Wäldern und bei Korallen festgestellt. Die Forscher bezeichnen einige Regionen – etwa das Mittelmeer, das ostchinesische und das gelbe Meer – bereits als „kritisch verschmutzt“. Hier treten bereits erhebliche ökologische Risiken auf. Und: Selbst wenn die Plastikverschmutzung heute gestoppt würde, könnte sich die Menge an Mikroplastik in den Meeren innerhalb der nächsten 30 Jahren dennoch mehr als verdoppeln – einige Szenarien gehen von einem 50-fachen Anstieg bis 2100 aus.

Die Plastik-Produktion derzeit beläuft sich auf etwa 400 Millionen Tonnen jährlich. Laut Schätzungen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) könnte sich (ohne Gegensteuern) diese Menge bis 2060 verdreifachen.

Studien über die Gesundheitsgefahr durch Plastik (exemplarisch)

>> The potential toxicity of microplastics on human health



>> The plastic health map



>> Impact of Microplastics and Nanoplastics on Human Health