„Wir beschäftigen uns nicht mit solchen Schwachsinnigkeiten“, sagte Andreas Babler vor jubelnden Parteifreunden. Der SPÖ-Parteichef stellt den Kanzleranspruch und sieht seine Partei „wie ein Bollwerk“ zusammenstehen.

SPÖ-Chef Andreas Babler hat bei der Maikundgebung der SPÖ in Wien Vorschläge zu einer Arbeitszeitverlängerung harsch kritisiert. Dies sei eine "Verrücktheit", befand er in seiner Rede. "Was kommt als nächstes, die Prügelstrafe wieder einführen?" Damit gehe man zurück in ein anderes Jahrhundert. "Wir wollen aufbrechen in eine neue Zeit, wir beschäftigen uns nicht mit diesen Schwachsinnigkeiten", sagte er. Nötig sei vielmehr eine Arbeitszeitverkürzung.

Überlegungen zu einer Ausweitung der Regelarbeitszeit auf 41 Stunden waren zuletzt von der Industriellenvereinigung gekommen. Der SPÖ-Chef mutmaßte bei seinem ersten Auftritt am 1. Mai in Wien, dass der Vorschlag aber auch Unterstützer in der Politik hat. ÖVP und FPÖ wollten den Fortschritt verhindern und alle Errungenschaften, die man aufgebaut habe, "beschneiden und abmontieren", warnte Babler. Es gelte darum, aufzustehen und eine autoritäre Wende zu verhindern, es gelte Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz keine Perspektive zu geben.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. APA / APA / Florian Wieser

Forderungen nach Reichensteuer und Arbeitszeitverkürzung

Man stehe wie ein Bollwerk zusammen, um die demokratischen Grundpfeiler zu verteidigen, versicherte er. Es gehe darum, das Land wieder aufzurichten und in eine bessere Zukunft aufzubrechen. Er werde sich etwa für Kinderrechte einsetzen, beteuerte der SPÖ-Chef - wobei er die Hoffnung ausdrückte, demnächst als Bundeskanzler zu amtieren: Er werde dies tun, „sobald ich endlich da drüben Verantwortung übernehmen kann auf dem Ballhausplatz“, hielt er fest.

Die Delegationen aus den Bezirken waren zuvor seit den frühen Morgenstunden in Richtung Rathausplatz marschiert. Auf der Ringstraße dominierte dank entsprechenden Outfits und Utensilien wie üblich die Farbe Rot. Es wurden Fahnen geschwenkt, Blasmusik und Trommeln sorgten für akustische Untermalung. Politische Forderungen gab es auf den Transparenten und Tafeln der Abordnungen zu lesen.

Ludwig und Schieder als Vorredner

Die traditionelle Kundgebung steht heuer offiziell im Zeichen der EU-Wahl. Das Motto des Aufmarsches lautet „Wir in Wien stehen für ein faires Europa“. Auch bei den Reden nimmt man auf den Schwerpunkt Rücksicht: Bei der Abschlusskundgebung vor dem Rathaus hat auch der rote EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder das Wort ergriffen. Er will „verschwurbelten Klimaleugnern“ entgegentreten und für „Steuer- und Subventionsgeschenke für Superreiche“ verhindern.

Bürgermeister Michael Ludwig hatte den Rede-Reigen mit einer Absage an eine Koalition mit der FPÖ eröffnet. Die Anti-EU-Haltung sei einer der Gründe, warum die SPÖ nicht mit der FPÖ koalieren könne. Mit Blick auf die anstehende EU-Wahl gibt sich Ludwig optimistisch: „Auch bei der nächsten Wahl werden wir wieder an erster Stelle stehen“. Die SPÖ müsse an einem Strang stehen, es brauche eine starke Sozialdemokratie in der EU.

Im Vorjahr war das Event noch im Zeichen der Debatte um den Parteivorsitz gestanden. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die einige Monate später von Babler abgelöst wurde, absolvierte damals ihren letzten Auftritt auf der Tribüne der Maikundgebung (APA)