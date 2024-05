Passanten retten 22-jährige Grazerin aus fließendem Bach

Die Betroffene musste nach dem Unfall von der Polizei wiederbelebt werden.

Drei Passanten sind Mittwochfrüh in Graz zu Lebensrettern geworden. Ein 39-jähriger Ungar hatte gegen 7.30 Uhr bemerkt, dass eine Frau im Wasser des Mühlgangs trieb. Er sprang sofort in den Bach und holte sie ans Ufer, wo zwei weitere Zeugen, eine Frau und ein Mann, bereits den Notruf gewählt hatten. Alle drei leisteten Erste Hilfe, die Frau wurde schließlich mit Hilfe eines Defibrillators der Polizei reanimiert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Den Ersthelfern gelang es, dass die Frau nach 15 Minuten wieder Vitalfunktionen zeigte. Die Rettung transportierte sie in das Landeskrankenhaus Graz, ihr Zustand ist stabil. Ein Fremdverschulden lag ersten Erhebungen zufolge nicht vor, so die Polizei. Erst Ende 2023 war die steirische Polizei flächendeckend mit Defibrillatoren ausgestattet worden. (APA)