Mann in Wien nach Schüssen schwer verletzt

Ein Mann soll im Zuge einer Rauferei angeschossen und dabei verletzt worden sein. Das Tatmotiv ist noch unbekannt.

Ein Mann ist am frühen Mittwochabend in Wien angeschossen und schwer verletzt worden. Im Bereich Hackengasse im Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus war es gegen 17.00 Uhr zu einer Rauferei zwischen mehreren Unbekannten gekommen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden Schüsse abgegeben, wobei das Opfer am Oberkörper und im Halsbereich getroffen wurde. Der oder die Tatverdächtigen flüchteten laut Polizei in verschiedene Richtungen, der Schwerverletzte wurde ins Spital gebracht. (APA)