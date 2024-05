Animalisch und skulptural: Die Schmucktrends der Saison

Kostbare Accessoires geben den Ton in dieser Saison an. Und in Sachen Schmuck lautet das Motto vielfach „mehr ist mehr“.

Während in der Mode Quiet Luxury vielfach noch immer den Ton angibt und aufregende Farben und Silhouetten damit zurückhaltenden Designs weichen, sieht das in Sachen Schmuck ganz anders aus. Ein Überblick über die Top-Trends der Saison:

Unter dem Meer

Tierisch geht es in diesem Jahr auf Ohren, Hals und Co. zu. Vor allem Meeresgetier hat es Maisons wie Schiaparelli angetan. Wer mit übergroßen Austern, Seesternen oder Hummern wenig anfangen kann, der kann auch zu kleineren Perlen- und Muschelkreationen greifen.

Laufsteg-Look von Valentino. beigestellt

Groß und kräftig

Jahrelang waren zierlich funkelnde Schmuckstücke en vogue, das scheint sich jetzt zu ändern. Mit voluminösen und skulpturalen Kostbarkeiten kann es gar nicht groß genug sein.

XXL-Ohrringe von Alexis Mabille. beigestellt Voluminöse Halskette von Etro. beigestellt

Reihum

Warum eine Kette tragen, wenn es auch mehr sein können? Halsketten trägt man jetzt übereinander gereiht, dabei können auch verschiedenen Längen und Materialien miteinander gemixt werden.

Lagenlook bei Burberry. beigestellt

Regenbogen

Schmuck in allen Farben des Regenbogens gehören ebenfalls zu den Schmucktrends. Ob Ring, Halskette oder Hoops, mit den farbenfrohen Akzenten kann man eigentlich nichts falsch machen.

Auf die Ohren

Statement-Ohrringe sind ein fester Bestandteil der Schmuckschatulle jeder Fashionista. Nun werden sie nicht nur für große Auftritte und zu speziellen Anlässen getragen, sondern auch im Alltag.

Laufsteg-Look von Fendi. beigestellt.

(cg)