Climate Walks: Wo Leut’ und Natur zusammenkommen

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Das Theaterformat „Shared Landscapes“ im Rahmne der Tangente St. Pölten • Beigestellt/ Léonard Rossi

Immer mehr sogenannte „Climate Walks“ wollen Verbindung herstellen. Zur Umwelt, aber auch zwischen den Menschen. Fünf Varianten des modischen Vermittlungsformats.

Mal schaut es aus wie eine Demonstration, mal wie ein paar verlorene Spaziergänger, mal wie eine ganz normale Stadtführung: Vermittlungsformate zum Thema Klima und Umwelt sind häufiger geworden in den letzten Jahren und sie finden, nicht nur weil es thematisch naheliegt, oft unter freiem Himmel statt. Im urbanen Umfeld wenn die Artists for Future mit einem Fahnenmeer durch die Bad Ischler Innenstadt ziehen, in den Zwischenräumen, am Stadtrand oder im Naherholungsgebiet, oder gleich dort, wo im Schatten der Hochhäuser nur Unkraut aus den Pflasterritzen hervorlugt.

Auf den Spuren der Jahreszeiten

Nach genau diesen nicht menschlichen Spuren in der Stadt suchen die Künstlerinnen Dunja Krcek und Ivana Miloš als Dunjiva Kollektiv in ihrer Veranstaltungsreihe „The Turn of the Season“, veranstaltet von den Soho Studios. In zwei Workshops pro Jahreszeit werden mit künstlerischem Ansatz Pflanzen beobachtet, gesammelt und zum Färben verwendet. Während des Spazierens in der Gruppe geht es zuerst darum sich mit der eigenen Aufmerksamkeit auseinanderzusetzen, es werden Texte vorgelesen oder Fragen gestellt, um dann die Aufmerksamkeit auf die Umgebung zu richten. Das Beobachten von Pflanzen als Gegenentwurf zur sogenannten plant blindness: „Ganz viele Menschen verbringen heute keine Zeit mit Pflanzen, außer sie kaufen sich im Supermarkt eine Melanzani.“