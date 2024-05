„Danke, ganz lieb“: Zeitgeschichte mit „Indien“

An den Dialogen zwischen Herrn Bösel und Herrn Fellner im Kultfilm „Indien“ aus 1993 zeigt sich, dass sich in den vergangenen 30 Jahren doch einiges in unserer Gesellschaft entwickelt hat.

Christine Nöstlinger erklärte schon vor über 20 Jahren: „Wenn man als Frau das Gefühl hat, dass im Feminismus nichts weitergegangen ist in unserer Welt, dann muss man sich nur einen Film aus den 1950er-Jahren ansehen.“ Das rückt vieles in eine andere Perspektive, wenn man sieht, was damals noch als normal galt.

Nun lief am 1. Mai im österreichischen Fernsehen der Film „Indien“ von Harald Sicheritz. Der Kultfilm aus dem Jahr 1993. Da prahlt Josef Hader alias Herr Bösel damit, es mit seiner Frau nur noch zu tun, wenn sie keine Lust hat: „Dann ramm i ihn ihr so von ganz schräg eini.“

Erschreckend, dass zu dieser Zeit der Tatbestand der Vergewaltigung in der Ehe in Österreich noch selten strafrechtlich verfolgt wurde. Erst seit 2004 ist dies ein Offizialdelikt.

Wenn frau also heute anno 2024 das Gefühl hat, es ginge nichts weiter mit der Gleichberechtigung, reicht es schon, 30 Jahre zurückzublättern, um sich die Fortschritte bewusst zu machen. Auch wenn noch vieles fehlt auf dem Weg zur Gerechtigkeit. Für die Männer in unserer Gesellschaft hat sich genauso einiges entwickelt, wie dieser großartige Film „Indien“ sichtbar macht.

Eine Szene im Krankenhaus: Herr Bösel besucht Herrn Fellner (Alfred Dorfer), und ihr gesamtes Gespräch besteht aus den Worten: „Na?“/ „Ja.“ / „Na ja.“ Dann endet der Besuch. Heute lernen Burschen und Männer schon früher, ihr Innerstes mit ein bissl mehr Worten auszudrücken. Und wie Fellner gern sagt: „Danke, ganz lieb!“

