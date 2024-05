Nationalsozialismus: „Verbrechen passierten vor der eigenen Haustür“

Die Initiative „Digitale Erinnerungslandschaft“ will Schülern näherbringen, dass sich die Verbrechen des Nationalsozialismus auch in ihrer unmittelbaren Umgebung ereigneten – und sie ermutigen, sich mit diesen Orten intensiver auseinanderzusetzen.

Josefine Kettler, eine Hausfrau aus Kapfenberg, die auch als Zeitungszustellerin arbeitete und sich dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus anschloss, indem sie unter anderem verbotene Zeitungen verteilte, wurde am 6. April 1943 von der Gestapo wegen des Vorwurfs der „Vorbereitung zum Hochverrat“ festgenommen und ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht.

In weiterer Folge kam sie ins KZ Ravensbrück und starb am 6. März 1945 im Außenlager Rechlin. Um ihren Widerstand zu würdigen, wurde im Jahr 2000 in Kapfenberg eine Gasse nach ihr benannt, die Josefine-Kettler-Gasse. Es sind Geschichten wie diese, die das interdisziplinäre Dokumentations- und Vermittlungsprojekt „Derla“ (Digitale Erinnerungslandschaft, www.erinnerungslandschaft.at) Österreichs Schülerinnen und Schülern näherbringen will. Damit sie erfahren, dass sich die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht nur in Konzentrationslagern wie Mauthausen ereignet haben, sondern auch an vielen anderen Orten im ganzen Land.

„Orte und Zeichen der Erinnerung an die NS-Zeit finden sich in unserer unmittelbaren Umgebung, denn Verbrechen passierten auch vor unserer eigenen Haustür“, sagt Gerald Lamprecht, Professor für Jüdische Geschichte und Zeitgeschichte der Universität Graz und seit Anfang des Jahres Leiter des Antisemitismus-Forschungsschwerpunktes der Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Er ist der Mitinitiator und Leiter des Projekt „Derla“ – eine Kooperation des Centrums für Jüdische Studien (CJS), des Zentrums für Informationsmodellierung (ZIM), des Arbeitsbereichs Geschichtsdidaktik der Karl-Franzens-Universität Graz und des Programms Erinnern.at der Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD).

Vermittlungsangebote als Mehrwert

Das Projekt, das auch vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung unterstützt wird, setzt sich – neben der Dokumentation aller Erinnerungsorte und -zeichen für die Opfer sowie der Orte des Terrors des Nationalsozialismus in Österreich – vor allem die Entwicklung digitaler Vermittlungsangebote für Jugendliche zum Ziel. „Es werden aber auch die Lehrpersonen angesprochen“, sagt Lamprecht. „Denn je nach Schulstufe und Vorbildung ihrer Schüler können sie am besten einschätzen, welche Projekte sie mit dem Angebot auf unserer Erinnerungslandschaft umsetzen wollen – das können zum Beispiel konkrete Arbeitsaufträge sein, die einzeln oder in Gruppen ausgeführt werden, um sie anschließend zu besprechen.“

Vor diesem Hintergrund sei „Derla“ so etwas wie ein „Werkzeugkoffer“ für Schulen, um sich mit Antisemitismus und den Verbrechen der Nationalsozialisten sowie der Erinnerungskultur zu beschäftigen. Zu den Erinnerungsorten gehören beispielsweise Brücken, Straßen und Gebäude, Orte des Terrors, aber auch konkrete Zeichen der Erinnerung wie etwa Denkmäler.

Österreichweite Ausrollung

„Indem diese Orte und Zeichen sichtbar und greifbar gemacht werden, können wir aus didaktischer Sicht noch mehr erreichen“, sagt Bundesminister Martin Polaschek. „Wir merken nämlich, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten für viele Schüler etwas Ab­strak­tes sind.“ Deswegen habe er sofort seine Unterstützung zugesagt, als Lamprecht vor rund zweieinhalb Jahren mit der Idee einer digitalen Landkarte auf ihn zukam. Antisemitismus mit neuen Strategien zu bekämpfen sei zudem ohnehin Teil des Regierungsprogramms und des von Bundeskanzler Karl Nehammer präsentierten „Österreichplans“.

Bisher haben sich an „Derla“ die Bundesländer Steiermark, Kärnten, Tirol, Burgenland und Vorarlberg beteiligt – mit insgesamt etwa 1700 Erinnerungsorten bzw. -zeichen und mehr als 30.000 Zugriffen von Personen, die sich auch länger auf der Seite aufhalten. Wien wird spätestens im Frühjahr 2025 online gehen, etwas später auch Salzburg. Mit Niederösterreich und Oberösterreich soll das Projekt dann im Laufe des Jahres 2026 auf ganz Österreich ausgerollt werden.

Ein Gedenkstein in Stegersbach: Zum Gedenken an Roma und ihre Angehörigen, die Opfer totalitärer Regime geworden sind. Ebenfalls zu finden in der Digitalen Erinnerungslandschaft. Derla

„Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die Schulen besuchen und mit ihren authentischen Erzählungen wertvolle Vermittlungsarbeit leisten, werden naturgemäß weniger. Und auch wenn ihre Erzählungen aufgezeichnet und für die Nachwelt konserviert werden, wollen wir mit unserem – mit dem Schulalltag kompatiblen – Projekt ein zusätzliches Angebot schaffen, um Schüler aufzuklären und zu sensibilisieren“, sagt Lamprecht. Und er verweist auf eine Studie aus dem Jahr 2020. Demnach sind jene Personen, die ein hohes Interesse an der Geschichte des Nationalsozialismus und ihrer Aufarbeitung haben, weniger gefährdet, antisemitisches Gedankengut zu entwickeln, als jene, denen die Geschichte weitgehend egal ist.

„Immer virulenter geworden“

„Antisemitismus war immer vorhanden und ist in den vergangenen Jahren immer virulenter geworden. Schon alleine, wenn man an die Pandemie und entsprechende antisemitische Verschwörungserzählungen und irrationale Dinge, die herumgegeistert sind, denkt“, sagt Lamprecht. Auch der 7. Oktober mit dem Hamas-Terrorangriff auf Israel habe gezeigt, wie „massiv Antisemitismus wieder zum Gegenstand der Gesellschaft und der Politik“ wird. Umso notwendiger seien die wissenschaftliche Auseinandersetzung auf der einen und Projekte wie „Derla“ auf der anderen Seite.