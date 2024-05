Wo das Geschäft mit dem Weltall lockt

Moderne Technologien ermöglichen die kommerzielle Nutzung des Weltalls in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen. Die Entwicklung eröffnet auch Anlegern Chancen.

Seit Jahrtausenden zieht das Weltall die Menschheit in seinen Bann. Doch erst jetzt, da die Technik es ermöglicht, kann der Kosmos näher erforscht werden. So gelang vergangenen Herbst der indischen Mond-Mission Chandrayaan 3 jenes Projekt, das die USA sowie die ehemalige Sowjetunion bereits vor Jahrzehnten umgesetzt haben: die Landung einer Raumsonde auf dem Erdtrabanten. Damit ist Indien das vierte Land, das dieses Unterfangen umgesetzt hat.

Mit Mondlandungen wurde die erste Hürde genommen. Inzwischen wird bereits an Plänen für den ersten bemannten Raumflug zum Mars gefeilt. Für eine solche Mission simulierte Ende April eine Gruppe spanischer Forscherinnen in der Wüste von Utah in den USA das Leben auf dem roten Planeten. Einen ersten Probelauf führte das Team im vergangenen Jahr durch. Auch Elons Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX arbeitet daran, dort zu landen.