Mailüfterl bis Mode: Programm im Überfluss am Wochenende in Wien

Die City Farm Augarten verkauft am Freitag und Samstag wieder Bio-Jungpflanzen. (Bild vom Frühlingsmarkt im März) Luiza Puiu

Auch wenn das Wetter wohl nicht ganz mitspielt: Es ist einiges los in der Stadt, von Design bis Wein, von Mode bis Kinderkultur.

Wien. Zugegeben: Das Wetter erfüllt die (hohen) Erwartungen an das erste Mai-Wochenende nicht so ganz, Regen und Wind dürften sich mit Sonnenschein abwechseln, es wird also ziemlich unbeständig.

Verlässlich hingegen ist der Veranstaltungskalender: Wie es sich für den Mai gehört, ist er ziemlich voll. Selbst wenn man nur auf das kommende Wochenende blickt, kann man leicht den Überblick verlieren.