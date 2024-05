Von Mailüfterl bis Mode: Programm im Überfluss am Wochenende in Wien

Auch wenn das Wetter wohl nicht ganz mitspielt: Es ist einiges los in der Stadt, von Design bis Wein, von Mode bis Kinderkultur.

Wien. Zugegeben: Das Wetter erfüllt die (hohen) Erwartungen an das erste Mai-Wochenende nicht so ganz, Regen und Wind dürften sich mit Sonnenschein abwechseln, es wird also ziemlich unbeständig.

Verlässlich hingegen ist der Veranstaltungskalender: Wie es sich für den Mai gehört, ist er ziemlich voll. Selbst wenn man nur auf das kommende Wochenende blickt, kann man leicht den Überblick verlieren.

Pflanzenmarkt

Wer für Garten, Terrasse und Balkon noch Jungpflanzen benötigt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit beim Bio-Sommer-Jungpflanzenmarkt in der City Farm Augarten fündig: Hier gibt es am Freitag (14 bis 18 Uhr) und am Samstag (10 bis 18 Uhr) erfahrungsgemäß viel Auswahl. Saisonbedingt liegt der Fokus diesmal auf klassischem Fruchtgemüse: Paradeiser (darunter viele Raritäten), Chili, Gurken, Melanzani, aber auch Exotischeres wie Melonen oder Physalis, dazu allerlei Kräuter und Salatpflanzen. Wer Bio-Erde oder - dünger braucht, ist hier auch richtig. Weitere Termin auch kommende Woche. (Achtung: Nur Bargeld!) Mehr Infos: www.cityfarm.wien

Flohmärkte

Für viele ist er schlicht der „Flohmarkt Neubaugasse“, offiziell heißt er „Flaniermarkt“: So oder so zieht er zwei Mal im Jahr, im Frühling und im Herbst, sehr viele Menschen an (sofern das Wetter hält) und das hat gute Gründe: Am Freitag und Samstag verwandelt sich die Neubaugasse in eine Fußgängerzone, rund 300 Ausstellerinnen und Austeller bauen hier ihre Stände auf.

Das Rahmenprogramm steht wieder unter dem Motto „Neubau tanzt“: Es gibt Live-Musik (speziell auch für Kinder, wie die Donaupiraten mit ihren Mitmach-Lesekonzerten), aber auch Workshops mehrere Tanzschulen und -studios, in denen man verschiedene Tänze von Tango bis Salsa ausprobieren kann.

Als musikalische Walking Acts unter die Besucher mischen sich auch einige Künstler wie das Ensemble Brokat oder Martin Maierhofer mit seiner Ziehharmonika. Wer auf der Suche nach besonderer Flohmarkt-Ware ist, kommt schon ganz in der Früh ab 8.30 Uhr, das Rahmenprogramm startet ab 11 Uhr (www.neubaugasse.at)

Wem das nicht genug Stöbern und Second Hand ist: Der Wild im West-Flohmarkt, früher am Sophienspital-Areal, ist umgezogen und gastiert nun trotz des Namens im Osten der Stadt, in St. Marx nämlich, dort, wo eines Tages die Wien-Holding-Arena entstehen soll. Food-Stände inklusive. Immer sonntags, 12 bis 17 Uhr. instagram.com/wildimwest

Design

Nicht weit entfernt geht an diesem Wochenende auch die Frühlingsausgabe des Edelstoff-Designmarkts – regensicher – in der Marx-Halle über die Bühne: Und zwar am Samstag und Sonntag, der Fokus liegt wie immer auf jungen Designerinnen und Designern aus Österreich und den Nachbarländern, rund 165 sind heuer dabei, viele zum ersten Mal.

Die Bandbreite reicht von Slow Fashion bis Kosmetik, von Bademode aus Klagenfurt bis zu Notizbüchern aus Linz. 25 Labels bauen hier zudem ihr Atelier auf und lassen sich bei der (Schmuck-)Produktion über die Schulter schauen. Für Kinder (und auch Erwachsene) gibt es darüber hinaus allerlei Workshops.

Kulinarisch wird man hier außerdem traditionell auf 1000 m² mit viel, viel Streetfood (Churros, Wraps, Pizza . . .) versorgt. Eintritt: 5 Euro, Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt. www.edelstoff.or.at

Wer auf der Suche nach Design ist, und dies auch gleich mit einem Ausflug verbinden will, könnte bei den Design Days richtig sein, die ebenfalls an diesem Wochenende (von 3. bis 5. Mai) wieder in hübscher Kulisse – Schloss Grafenegg samt Schlossgarten – stattfinden. Schwerpunkte sind unter anderem Wohnen, Garten, Hausbau und Handwerk. Tageskarte: 17 Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zahlen keinen Eintritt. Details unter: www.design-days.at

Mode

Am Samstag (4. Mai) startet auch die Mak-Dependance Geymüllerschlössel in Währing in die Sommersaison, mit der Eröffnung der Reihe (Con)temporary Fashion Showcase. Gewidmet ist sie in dieser Saison der in Antwerpen lebenden, österreichischen Modedesignerin Florentina Leitner, die sich bei der Gestaltung ihrer Mode von Kunst und Filmklassikern inspirieren lässt und unter anderem schon Lady Gaga eingekleidet hat.

Start ist am Samstag um 10 Uhr, ab 15 Uhr gibt es einen Kunstblumen-Workshop und Designerin Florentina Leitner und Kuratorin Lara Steinhäußer führen ab 17.30 Uhr durch die Ausstellung. Cake Artist Sophia Stolz präsentiert Mini-Kreationen aus Baiser, die wiederum von Leitners Kollektion L’Autrichienne inspiriert sind. Führungen und Workshops gibt es auch am Sonntag, die Ausstellung läuft bis 3. November (immer Samstag und Sonntag, 10 bis 18 Uhr). Eintritt für Erwachsene: 8 Euro. www.mak.at/contemporaryfashion

Praktisch am anderen Ende der Stadt, in Meidling, lädt die Modeschule Hetzendorf ebenfalls an diesem Wochenende zum „Open House“: Freitag und Samstag (jeweils von 13 bis 19 Uhr) kann man sich hier über die Ausbildungsmöglichkeiten an Wiens bekanntester Modeschule informieren und den Schülerinnen und Schülern bei der Arbeit zuschauen, es gibt auch einen Verkauf ihrer selbst entworfenen Kreationen. Nicht verpassen sollte man, sofern das Wetter hält, eine kleine Runde im hübschen Schlosspark.

Die Modeschule ist übrigens nicht die einzige, die zum Open House lädt, Meidling begeht am Freitag und Samstag nach der Premiere im Vorjahr erneut den Atelier- und Galerienrundgang. Im Gleisgarten sind Werke von Raphaela Areía und René van de Vondervoort zu sehen, im Keramikatelier 33 gibt es Schau-Töpfern (13 bis 19 Uhr) und Katrin Bergmayer zeigt in ihrem Hutatelier ihre jüngsten Kreationen (15 bis 18 Uhr), und ja, das war nur eine kleine Auswahl der Teilnehmer. Das ganze Programm unter: atelierundgalerienrundgangmeidling.wordpress.com/

Kulinarisches

Auch kulinarisch tut sich dieser Tage einiges, wobei: Größtenteils geht es hier um flüssige Genüsse. Etwa in der Stammersdorfer Kellergasse. Mit dem alljährlichen Mailüfterl wird die Sai­son der Wiener Weinfeste eröf­fnet, am 4. und 5. Mai verlegen die Stammersdorfer Heurigen ihr Geschäft in die Kellergasse (13 bis 23 Uhr).

In der Ottakringer Brauerei gehen am Wochenende die Tankbiertage ins Finale, mit mehr als 20 verschiedenen Bieren, Grillerei und – am Sonntag – Kasperltheater und Hüpfburg (Fr., Sa. ab 16 Uhr, So. ab 11 Uhr, ottakringerbrauerei.at). Und im Semperdepot kommen Ginliebhaber beim Vienna Gin Festival auf ihre Kosten, es gibt mehr als 150 Gins aus dem In- und Ausland und 1920er-Jahre-Showacts (25 Euro, Freitag 16–22 Uhr, Samstag 14–22 Uhr, www.viennaginfestival.at).

Die Buschenschank Hans und Fritz am Steinberg geht mit Freitag in die neue Saison (19., Krapfenwaldgasse 17, www.hansundfritz.at), gerade aus der Winterpause erwacht sind auch die Pizza Senza Danza (Volksgarten, pizza-senza-danza.at) und die Fischerin in Kritzendorf (www.diefischerin.at).

Wie Letztere ebenfalls außerhalb der Stadt laden die Traditionsweingüter im Kremstal, Kamptal, Traisental und Wagram am Samstag und Sonntag im Rahmen der Tour de Vin zu den offenen Kellertüren, Shuttlebusse inklusive (30 Euro, jeweils 10–18 Uhr, www.traditionsweingueter.at).

Und Margaritas gibt es bei der 5-de-Mayo-Fiesta, die von 3. bis 5. Mai im Café Caspar (1., Grillparzerstraße 6) stattfindet. Zu essen gibt es am Feiertag der mexikanischen Exil-Community freilich auch etwas: ein spezielles Taco-Menü und einen Latinobrunch (instagram.com/tacoscaspar).

Mit Kindern

Eine empfehlenswerte Adresse mit Kindern ist an diesem Samstag das Museumsquartier: Dort lädt man ab 10 Uhr bei freiem Eintritt zum Kinder Kultur Parcours mit zig Programmpunkten, im Haupthof etwa steht „Pinocchio“ als One-Woman-Show von Sophie Berger auf dem Programm (10 Uhr), gemeinsam mit Künstlern können Kinder das ganze Areal dekorieren. Die Station „Zukunftsmilch“ im Dschungel Wien erzählt, wieso die Kakerlake eigentlich die Influencerin des Tierreichs ist. Dazu gibt es Filme, Theater, Rätselrallyes und viel Musik: Zum Abschluss um 18 Uhr legen DJ Ilse Pop und Patrick Pulsinger Musik für die ganze Familie auf. (Mehr: www.mqw.at)

Wer es sportlicher mag: Für alle (Nachwuchs-)Radfahrer bietet sich am Samstag die Grätzel Kidical Mass an: Dabei wird inklusive Kindern gemeinschaftlich durch die (gesperrten) Straßen geradelt – in Anlehnung an die regelmäßige Fahrraddemo Critical Mass. Zum zweiten Mal startet die Kidical Mass in unterschiedlichen Gegenden der Stadt, um jeweils eine rund fünf Kilometer lange, einstündige Runde zu fahren, die sogar für kleine Kinder mit dem Laufrad geeignet ist. Es gibt 19 verschiedene Startpunkte, verteilt quer durch die Bezirke (etwa im Bruno-Kreisky-Park im Fünften), losgefahren wird ab 15 Uhr (kidicalmass.wien).

Wassersport

Auch wenn sich die frühsommerlichen Temperaturen pünktlich zur Eröffnung der Freibäder verabschiedet haben: Jetzt im Mai geht auch die Wassersport-Saison wieder richtig los: So startet am Freitag die City Wave in die Saison. Die stehende Flusswelle, die auf den Terrassen der Shopping City Süd angesiedelt ist, zählt zu den fixen Anlaufstellern für Surfer in Wien, die nicht nach Bratislava, Ebensee, Salzburg oder München fahren wollen.

Die City-Wave-Welle wird künstlich in einem Pool erzeugt und auch mit dementsprechend viel Strom betrieben. Das hatte sich zuletzt empfindlich auf die Preise niedergeschlagen. Nun, da die Energiepreise wieder gefallen sind, geht auch die City Wave mit reduzierten Preisen in die Saison. Rund 50 Euro (49,90) kostet eine Stunde. Außerdem gibt es „Special Deal“-Stunden zu Randzeiten., mehr dazu hier. Ab Mitte Mai finden außerdem jeden Samstag Yoga & Surf Sessions mit dem „Moon Studio“ statt. www.city-wave.at