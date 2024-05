Urlaub für die Augen: Wie Feriendomizile zum „runterfahren“ einladen

Domizile auf Zeit können entspannenden Gegensatz zur Reizüberflutung des Alltags schaffen. Mit reduzierten Farben, Formen und großer Bühne für die Natur drumherum.

Feriendomizile dürfen je nach persönlichem Geschmack von allem ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger haben. Wer es daheim üppig mag, kann auch in den Hotels seiner Wahl in noch mehr Farben, Stoffen und Mustertapeten schwelgen. Denn die Gefahr, dass man sich sattsieht, besteht bei Domizilen auf Zeit eher nicht. Genauso wenig gilt dort das Argument, dass klare Linien, reduzierte Farben und die schöne Schlichtheit irgendwann ungemütlich werden. Vielmehr helfen sie dabei, Abstand von der Reizüberflutung des Alltags zu bekommen. Drei Beispiele.

Südtirol: Hollywood-Promis im Wald

Zu den überraschenden Erfolgen und mittlerweile angesagten Hotels der Alpen gehört das Forestis in Südtirol. Als die Eigentümer mit dem Konzept antraten, auf 1800 Metern oberhalb von Brixen auf „reines Quellwasser, die gute Höhenluft, viele Sonnenstunden und das milde Klima“ zu setzen, fragte sich mancher, wie man damit abseits bekannter, großer Skigebiete, mehr oder weniger mitten im Wald, Erfolg haben könnte. Diese Frage stellt sich knapp vier Jahre später niemand mehr. Denn die zurückgenommene, nachhaltige Architektur überlässt der Natur komplett die Bühne.

Das Hotel Forestis in Brixen. Forestis Ausblick vom Penthouse. Forestis Außenansicht. Forestis

Die 62 Suiten in den baumähnlichen, neuen Türmen ziehen inzwischen Anhänger von Kraftorten und Gegner von Menschenansammlungen genauso an wie Architektur-Aficionados und Hollywood-Prominenz. Die dort das Wellness-Konzept, das auf das Yoga der Druiden und die unterschiedlichen Bedürfnisse des Menschen während der Jahreszeiten setzt, genauso genießen wie die regionale Küche von Roland Lamprecht. Ebenso die Kombination aus poliertem Sichtbeton, Holz und Glas, mit den Dolomitengipfeln gefühlt mitten im Zimmer. Die Preise beginnen bei rund 1000 Euro pro Nacht.

Ausgezeichnet reduziert in Griechenland

Wer im Griechenland-Urlaub nicht auf die Kombination aus weißen Wänden, blauen Fensterläden und Drillingsblumen verzichten mag, ist am Kourouta Beach in Amaliada am Peloponnes womöglich falsch. Denn hier findet sich das Dexamenes, das damit so überhaupt nichts gemein hat, sondern sich im Farbspektrum zwischen Sandbeige, vergrautem Holz, verwittertem Beton und zarten Rosttönen bewegt.

Das Dexamenes in Amaliada. Claus Brechenmacher & Reiner Bau Claus Brechenmacher & Reiner bau Claus Brechenmacher & Reiner Bau

Die Reduziertheit der Zimmer ist kaum zu überbieten, hier gibt es lediglich die buch­stäbliche Bett-Tisch-Sessel-Kombination – die aber nicht nur Ruhe, sondern auch einen gewissen Luxus für die Augen ausstrahlt. Außerdem gibt es in einem Innenhof zwei überdimensionierte alte Weintanks, um die herum Wasser für Abkühlung sorgt, einen direkten Zugang zum Strand und eine private Terrasse an jedem Zimmer – von der aus man ungestört auf das Meer hinausblinzeln kann. Mittlerweile hat das Hotel jede Menge architektonische wie touristische Preise bekommen – ohne Amaliada zu einem überlaufenen Ort gemacht zu haben. Die Zimmerpreise beginnen bei rund 200 Euro pro Nacht.

Portugal: Dezent im Naturpark

Die klassischen weißgetünchten Wände des europäischen Südens können aber natürlich auch die reine Erholung für die Sinne bedeuten. Vor allem dann, wenn sie mitten in einem Naturpark wie dem Ria Formosa an der Algarve stehen und den passenden Rahmen für Ausblicke auf das Watt, Sandbänke und Salinen bilden.

Casa Modesta Guilherme de Rosa

Von außen ist das Casa Modesta, das bescheidene Haus, passend zum Namen schlicht in Weiß gehalten – allerdings verhindern Arkadenbögen und Außenstiegen, die hinauf aufs Dach führen, jede architektonische Langeweile und schaffen schöne Winkel, Licht- und Schattenspiele. Die neun Zimmer des Landhotels im Süden Portugals sind in einer Farbpalette aus Weiß, Terrakotta und Erdtönen gehalten. Farbe ins Spiel bringen Feigen- und Mandelbäume sowie der Pool. Zimmerpreise ab rund 200 Euro pro Nacht. www.urlaubsarchitektur.de/de/casa-modesta (sma)