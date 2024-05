Die renommierte Uni Sciences Po fordert ihre Mitarbeiter auf, am Freitag im Home Office bleiben. Die Studenten hatten ein „friedliches Sit-in“ angekündigt.

Die renommierte Pariser Elite-Universität Sciences Po hat für Freitag die Schließung ihres Hauptstandorts wegen einer erneuten Besetzung durch pro-palästinensische Studenten angekündigt. In einer am Donnerstagabend an die Mitarbeiter verschickten Mitteilung erklärte die Hochschulleitung, dass die Gebäude im Zentrum von Paris „am 3. Mai geschlossen bleiben“. Die Mitarbeiter wurden aufgefordert, von zu Hause zu arbeiten.

Mehr lesen Polizei in Los Angeles geht gegen pro-palästinensische Demonstranten an Uni vor

Die Proteste an der Sciences Po gegen den Krieg im Gazastreifen hatten Ende April begonnen. Am Donnerstag kündigten die Studenten des Palästina-Komitees der Hochschule dann den Beginn eines „friedlichen Sit-ins“ in der Eingangshalle sowie den Beginn eines Hungerstreiks an. Sie fordern eine offizielle Abstimmung im Institutsrat zur „Untersuchung von Partnerschaften mit israelischen Universitäten“.

Die Ministerin für Hochschulbildung und Forschung, Sylvie Retailleau, forderte die Universitätspräsidenten auf, für die „Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung“ zu sorgen. Dabei sollten sie ihre Befugnisse „umfassend nutzen“. In Frankreich leben etwa eine halbe Million Juden, die größte Gemeinde innerhalb Europas, sowie mehr als fünf Millionen Muslime.

Kämpfer der Terrororganisation Hamas hatten am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel israelische Ortschaften überfallen und nach israelischen Angaben etwa 1.170 Menschen getötet. Zudem verschleppten sie rund 250 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen. Israel geht seit dem Hamas-Großangriff massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach jüngsten Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, mehr als 34.500 Menschen getötet. (APA/AFP)