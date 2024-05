Wie nimmt man Kurven richtig mit dem Fahrrad?

Klar. Selbst in einer Kurve, die ich auswendig kenne, kann sich ja, wenn ich nicht um die Ecke sehe, weil da ein Baum oder ein Haus steht, von einem Tag auf den anderen etwas verändern. Es kann nass sein oder Schotter auf der Straße liegen. Das heißt: zuvor bremsen, sodass ich Reserven habe. Es geht auch um die richtige Blickrichtung. Ich muss ja dorthin schauen, wo ich hinfahren will. Wenn ich schon zu früh auf den Apex schaue oder ihn suche, obwohl er hinter einem Busch versteckt ist, verlasse ich schon beim Hineinfahren die Außenkante. Mache ich das zu früh, fahre ich zu mittig. Und genau um das, was ich am Anfang der Kurve herschenke, fliege ich nachher zu weit hinaus. Das sind ganz einfache Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss.