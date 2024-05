Hungersnot im Sudan: Kinder essen Blätter, Erde und Katzen

Ein Zehntel der Bevölkerung im kriegsgebeutelten Sudan leidet akut unter Hunger. Die Paramiliz zieht plündernd durch das Land, die Getreideproduktion geht zurück, Lebensmittelpreise schnellen in die Höhe. Leidtragende sind vor allem Kinder.

In einigen Gebieten des vom Bürgerkrieg zerrütteten Sudan essen Menschen Dreck, um zu überleben. Fast fünf Millionen der 49 Millionen sind akut von einer Hungersnot bedroht. „Der Krieg im Sudan hat die größte Hungerkrise der Welt ausgelöst“, sagt Anette Hoffmann vom niederländischen Thinktank Clingendael. „Wir werden wahrscheinlich eine Hungersnot erleben, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht gesehen haben.“

Seit fast einem Jahr liefern sich die sudanesische Armee und die paramilitärische Miliz RSF in dem ostafrikanischen Land einen blutigen Machtkampf. Beide Kriegsparteien plündern Hilfsgüter und verhindern, dass das Notwendigste Krisengebiete erreicht, berichten Entwicklungshelfer. Ein Vater im Flüchtlingslager Al Lait im Südwesten des Sudan erzählt Reuters, wie seine Frau und Kinder sich immer wieder Kugeln aus Erde rollen und diese essen.

Getreideproduktion ging um fast die Hälfte zurück

Die Aussichten für die Bevölkerung sind düster, auch weil sich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit vor allem auf die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen richtet. Laut der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ist die sudanesische Getreideproduktion im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 um 46 Prozent zurückgegangen. Dazu komme, dass ein Großteil der Ernte in der Region El Gezira, wo mehr als die Hälfte des Weizens des Landes angebaut wird, geplündert wird.

Wie dramatisch die Lage im Sudan ist, lernte Reuters in Gesprächen mit mehr als 160 Zivilisten und 60 humanitären Helfern und Experten vor Ort. Die sudanesische Armee und die RSF haben detaillierte Fragen zu diesem Bericht nicht beantwortet.

Angreifer stehlen gesamte Ernte der Bauern

Khaled Mostafa, ein Bauer aus El Gezira, schildert wie Mitglieder der RSF im Februar sein Haus stürmten, ihn zu Boden warfen und ihm ein Messer an den Hals hielten. Sie hätten ihn gezwungen, seine gesamte Ernte abzugeben – 110 Säcke Mais und Linsen. „Das alles führt zu Hunger“, sagt Mostafa. „Das ist die Nahrung der Menschen. Sie haben sie gestohlen.“

Mostafas Geschichte hat sich seit dem Angriff der RSF auf die Region so oder so ähnlich in Dutzenden von Dörfern zugetragen, wie Bewohner erzählen. Bauern beschreiben, wie Männer in RSF-Uniformen in Kleinlastern und auf Motorrädern von Haus zu Haus fuhren, Menschen angriffen, sie ihrer Habe beraubten und unter Waffengewalt zwangen, ihre Ernte in RSF-Fahrzeuge zu laden.

Paramiliz plündert auch Hilfsgüter

Nicht nur auf den Feldern wird geplündert: Bevor die RSF El Gezira im Dezember überfiel, gaben UNO-Mitarbeiter den Kommandeuren der Paramiliz die Koordinaten von Lagern mit Tausenden Tonnen Hilfsgütern – genug, um fast 1,5 Millionen Menschen einen Monat lang zu ernähren. So sollten diese Hilfsgüter geschützt werden, und die RSF hatte der UNO zugesichert das zu tun. Aber fast alles wurde gestohlen. Und das was übrig blieb, konnte vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) wegen der um sich greifenden Kämpfe nicht verteilt werden, sagt Eddie Rowe, der WFP-Direktor für Sudan. Die RSF bestreitet, Hilfslager geplündert zu haben und wirft den Medien eine übertriebene Berichterstattung vor.

Alle zwei Stunden stirbt ein Kind

Laut einer von den Vereinten Nationen benutzten Methode zur Klassifizierung von Hunger und Mangelernährung (IPC; Integrated Food Security Phase Classification) sind fast 18 Millionen Menschen, mehr als ein Drittel der Bevölkerung, von einer akuten Ernährungskrise bedroht, fünf Millionen davon von einer akuten Hungersnot. An manchen Orten ist das Schlimmste nicht mehr zu verhindern. Im Flüchtlingslager Zamzam in Nord-Darfur stirbt durchschnittlich alle zwei Stunden ein Kind an Krankheiten und Unterernährung, berichtet die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen.

Das Risiko Essen zu holen, ist zu groß

Auch in den Mittelschichtvierteln der sudanesischen Hauptstadtregion Khartum greift der Hunger seit einigen Monaten um sich. In der Stadt Omdurman, wo Lina Mohammed Hassan mit ihrer Familie lebt, schlugen nach Ausbruch des Krieges ununterbrochen Mörsergranaten ein. Das Risiko, draußen Essen zu holen, war an manchen Tagen zu groß, sagt die 32-Jährige.

Märkte wurden zerstört und Banken geplündert. Bewohner erzählen, dass sie nicht mehr an Bargeld kamen, nachdem sich die RSF-Miliz mit gestohlenen Banknoten und Gold aus dem Staub gemacht hatten. Die RSF bestreitet, an den Plünderungen beteiligt gewesen zu sein.

Auch Abwürfe von Nahrungspaketen bringen nicht viel

Hassan und ihre elfköpfige Familie lebten bald fast nur noch von Linsen und Reis. „Selbst das war schwer zu bekommen, weil die Preise fünfmal so hoch waren“, sagt sie. Im November kappten RSF-Kräfte die Stromversorgung und trennten die Hauptwasserleitung zu dem Stadteil in dem Hassan mit ihrer Familie zu Hause war. In ihrer Not begannen Bewohner und Soldaten Katzen zu jagen um sie zu essen.

»Die Kinder konnten nicht nein sagen, weil sie so hungrig waren.« Lina Mohammed Hassan 32-Jährige aus Khartum

Abwürfe von Nahrungspaketen durch die Armee brachten nicht viel. Die Pakete zerbrachen beim Aufprall und vermischten sich mit Staub, sagt Hassan. Sie begann Mahlzeiten auszulassen, manchmal zwei Tage hintereinander, damit die Kinder essen konnten. Blätter von Bäumen, gewürzt und gekocht in Wasser, wurden Teil ihrer Ernährung. „Die Kinder aßen das. Sie konnten nicht nein sagen, weil sie so hungrig waren“, sagt Hassan. Sie schaffte es Ende Februar mit ihrer Familie in einen anderen Stadtteil zu fliehen, der unter Kontrolle des sudanesischen Militärs stand. Dort sprach sie im März mit Reuters. (APA/Reuters/Maggie Michael)