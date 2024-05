US-Gitarrist Duane Eddy gestorben

Duane Eddy wurde mit seinem speziellen „Twang“-Klang berühmt. Er wurde 86 Jahre alt.

Der US-Gitarrist Duane Eddy ist tot. Eddy sei im Alter von 86 Jahren im US-Bundesstaat Tennessee an Krebs gestorben, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf seine Ehefrau und sein Management. Eddy habe eine „ganze Generation von Gitarristen“ mit seiner Musik inspiriert, hieß es in einer Mitteilung seines Managements. „Er war der erste Gitarrengott des Rock and Roll, ein wirklich bescheidener und unglaublicher Mensch. Er wird sehr vermisst werden.“

Der 1938 im US-Bundesstaat New York geborene Eddy hatte bereits als kleiner Bub das Gitarrenspielen gelernt und wurde schon bald für seine Instrumentalmusik mit dem speziellen „Twang“-Klang berühmt. Songs wie „Peter Gunn“, „Rebel-Rouser“ oder „A Londonderry Air“ wurden zu großen Erfolgen. Eddy wurde mehrfach ausgezeichnet und in die Ruhmeshalle des Rock and Roll aufgenommen. (APA/dpa)