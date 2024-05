Ein Chor zwischen Barockmusik und Graffiti

Mit einer konzertanten Aufführung von Henry Purcells „Dido und Aeneas“ samt Graffitifilmen gastiert der Chor Wien Neubau am Montagabend im Volkstheater.

Manchmal betritt man auch nach fast 155 Jahren noch Neuland. So wie der Chor Wien Neubau, der zum ersten Mal Musik – konkret die Barockoper „Dido und Aeneas“ von Henry Purcell – mit Graffitikunst verbindet.

Und das alles noch dazu an eher ungewöhnlicher Adresse, sowohl für eine Barockoper als auch für Graffiti: im Volkstheater nämlich. Dort gastiert der Chor Wien Neubau mit einem Streichorchester sowie zehn Solisten – in den Titelrollen sind Benjamin Harasko und Katharina Rothen zu sehen – am Montag (13. Mai) für eine konzertante Aufführung der Oper.

Für den Chor Wien Neubau, der üblicherweise eher in kleineren Locations im siebenten Bezirk (wie etwa der Sankt-Ulrich-Kirche) auftritt, ist das durchaus eine recht große Sache. Man habe zwar immer wieder auch größere Aufführungen gehabt (im Vorjahr etwa Mozarts Requiem im Musikverein mit anderen Chören), „diesmal aber organisieren wir das allein“, sagt Martin Guthauer, der vor Jahren „als Aushilfssänger und Solist“ in den Chor hineingerutscht ist und diesen nun seit 2021 leitet. Er versuche seither auch, das Repertoire zu erweitern, „sowohl mehr alte Musik als auch mehr neue Musik“ aufzunehmen, bisher lag der Fokus eher auf dem 19. Jahrhundert. Und Purcells Oper, so fand Guthauer, sei eigentlich ein Chorstück „und hat sich für uns angeboten“.

Außerdem habe man Lust auf „etwas Größeres“ gehabt und sei, auf Vermittlung der Bezirksvorstehung Neubau – wo der Chor immer dienstags auch im Festsaal des Amtshauses seine Proben abhält – zum Volkstheater gekommen.