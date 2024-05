Wien-Neubau: Sieben Stadthäuser füllen urbane Lücke

Hier noch ein Haus, da noch ein Ausbau: Nachverdichtung im Stadtraum klingt zwar einfach, ist aber in der Praxis herausfordernd. Das zeigt ein Projekt im 7. Bezirk in Wien.

Die Aufgabe hatte es in sich: Inmitten des dichten Treibens der Neubaugasse hinter dem spätbarocken Gebäude der Nummer 62 wurden aus zwölf Garagenboxen sieben Stadthäuser mit jeweils vier Stockwerken und Terrassen gebaut. „NOOI“ heißt das Projekt, eine Anspielung an die räumliche Dichte einer historischen japanischen Gasse. Der Name könnte aber auch zum italienischen „noi“ passen, zu Deutsch: wir, denn die Häuser reihen sich so eng aneinander, dass man – ganz im italienischen Stil – entweder die Wäscheleinen von einem Fenster zum anderen spannen oder gemütlich von Terrasse zu Terrasse plaudern könnte.

Aber: So harmonisch dieses Beispiel städtischer Nachverdichtung jetzt wirkt, so herausfordernd war dessen Bau. Denn auch wenn es logisch klingt, Lücken in der Stadt zu füllen, ist das dahinterstehende praktische Prozedere für alle Beteiligten eine logistische Mammutaufgabe.