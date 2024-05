Einmal wie Herr Lakatos sein

In dieser Folge von „Kronprinz und Co“ begegnet unser Obstverkäufer einem alten Kunden, der immer fröhlich ist, Trump cool findet und neulich Außerirdische gesehen hat, die Kardinalschnitten aßen.

Manchmal kommt so ein Tag, an dem man nicht auf den Markt will. Alles, was man ansieht, tut einem weh. Und dann taucht ein Kunde auf, der stets gut gelaunt ist. So jemand ist Herr Lakatos. Herr Lakatos weiß nicht einmal, wie man Depression buchstabiert. Wäre Herr Lakatos eine Insel, würden alle Fische zu ihm schwimmen, um an seinem Ufer zu verschnaufen. Diese Gravitation verdankt Herr Lakatos einer steinharten DNA, die unfähig ist, Zweifel zu produzieren. Die Wirklichkeit bereitet ihm kein Kopfzerbrechen, und er hat auf alles eine Antwort.