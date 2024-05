E-Busse auf vier weiteren Linien in Wien unterwegs

Die batteriebetriebenen Fahrzeuge werden ab. 6. Mai auf den Linien 61A, 61B, 64A und 64B fahren. Im Herbst folgen 17A und 70A.

Seit Februar bringen auch E-Busse der Wiener Linien Passagiere von A nach B. Bisher waren sie nur auf den Linien 71A und 71B unterwegs. Am 6. Mai kommen vier weitere hinzu, wie das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mitteilt.

Konkret fahren die neuen, batteriebetriebenen Busse im Süden der Stadt auf den Linien 61A und 61B (Liesing – Vösendorf-Siebenhirten) sowie 64A (Atzgersdorf, Ziedlergasse – Liesing) und 64B (Hetzendorf – Alterlaa). Im Herbst kommen dann noch die Linien 17A und 70A hinzu. Bis 2025 sollen 60 E- und zehn Wasserstoffbusse in der Bundeshauptstadt unterwegs sein.

Mehr lesen Wo Wiens Busse und Ikea-Lkw künftig Wasserstoff tanken

Geladen, gewartet und repariert werden die batteriebetriebenen Fahrzeuge im neuen Kompetenzzentrum für E-Mobilität der Wiener Linien in Siebenhirten. Betrieben werden die E-Busse dem Unternehmen zufolge mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen und kommen ohne Dieselzusatzheizer aus. (red.)