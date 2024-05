Die Trägerrakete Langer Marsch-5 Y8 mit der Sonde Chang‘e-6 am Weltraumbahnhof in Hainan.

Am Freitag startete die Sonde „Chang‘e-6“ ins All. Sie soll an der erdabgewandten Seite des Mondes Gesteinsproben sammeln. China wäre die erste Raumfahrtnation, die dieses Vorhaben zustande bringt. Das Mondprogramm verdeutlicht die Ambitionen der Volksrepublik, zur Weltspitze aufzusteigen.

Am Freitag sollte Chinas „Mondgöttin“ ein weiteres Mal Geschichte schreiben. Die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA schickte die gleichnamige Mondsonde Chang‘e-6 ins All. Das Ziel: Erstmals in der Geschichte sollen Gesteinsproben von der erdabgewandten Seite des Mondes zur Erde gebracht werden. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua sprach von der „ersten Bemühung dieser Art in der Geschichte der menschlichen Monderkundung.“

Um 17.27 Ortszeit startete Chinas größte Trägerrakete Langer Marsch-5 Y8 vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der chinesischen Tropeninsel Hainan ins All, um die mehr als acht Tonnen schwere Sonde Chang‘e in den Weltraum zu transportieren. Beobachtet wurde der Staat von Wissenschaftlern, Diplomaten und Mitgliedern der Weltraumbehörden aus Frankreich, Italien, Schweden Pakistan sowie der Europäischen Raumfahrtagentur, die Ausrüstung und Geräte mitfliegen lassen. Im Gegensatz zu Einrichtungen aus den USA, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Zur Vorbereitung der Mission hat die Volksrepublik bereits den Kommunikationssatelliten Queqiao-2 in die Mondumlaufbahn gebracht. Er umkreist nun den Mond und wartet auf die Ankunft der Sonde Chang‘e. Der Kommunikationssatellit ist notwendig, damit die Sonde Kontakt zum Kontrollzentrum auf der Erde halten kann, denn sie soll im Süden des Mondes auf der erdabgewandten Seite landen.

Mission soll 53 Tage lang dauern

53 Tage lang soll die Mission auf der dunklen Seite des Mondes dauern. Nachdem sich die Sonde von der Rakete gelöst hat, wird sie vier bis fünft Tage benötigen, um in die Umlaufbahn des Mondes einzuschwenken. Die Landung des abgesenkten Landers ist für Anfang Juni geplant. Im Südpol-Aitken-Becken soll er zwei Kilogramm Gesteinsproben sammeln. Zwei Tage wird der Lander auf dem Mond verbringen, wobei er nur 14 Stunden Zeit hat, um die Proben zu extrahieren. Danach soll das gesammelte Material an das Aufstiegsmodul übergeben, das es zurück zum Orbiter bringt. Die Landung soll in der Inneren Mongolei erfolgen.

Der größte Einschlagkrater auf dem Mond

Das Südpol-Aitken-Becken ist der größte Einschlagkrater auf dem Mond. Das Becken habe einen Durchmesser von mehr als 2500 Kilometer und sei acht Kilometer tief, berichtet das Fachmagazin „Science“. Wann der Krater entstanden ist, ist umstritten. Viele Forscher gehen davon aus, dass das Becken durch einen Asteroideneinschlag vor 4,3 Milliarden Jahren entstanden ist.

Die Proben, die die Sonde zurück zur Erde bringt, wären damit die ältesten bisher. Das Gestein, das die USA und die damalige Sowjetunion gewannen, war drei Milliarden Jahre alt. Sie sollen Aufschlüsse über die mineralische Zusammensetzung des Mondes und frühere vulkanische Aktivitäten liefern.

Nasa spricht von „Rennen ums All“

Doch die Mondlandung hat auch eine geopolitische Dimension. Sie verdeutlicht Pekings generelle Ambitionen, bis 2049 zur technologischen Weltspitze aufzusteigen. Mit seinem Raumfahrtprogramm will China den Vorsprung der USA und Russlands in der Weltraumtechnik schließen. Die US-Raumfahrtagentur Nasa spricht bereits von einem „Rennen ums Weltall“. Sie warnt zugleich, dass China sein Raumfahrtprogramm vorantreibe, um daraus auch militärisch Nutzen zu ziehen.

2020 hatte China mit seiner Vorgängersonde Chang‘e-5 erstmals seit 44 Jahren Gesteinsproben von der dem Planeten zugewandten Seite des Mondes wieder zurück auf die Erde transportiert. 2019 gelang der Volksrepublik als erster Raumfahrtnation weltweit die Landung einer Sonde auf der erdabgewandten Mondseite.

Mit dem „Traumschiff“ zum Mond

Gemeinsam mit Russland plant China, eine permanente Forschungsstation auf dem Mond einzurichten, die Internationale Mond Forschungsstation. Bis 2030 will Peking erstmals auch eine bemannte Mondmission durchführen. Washington will dieses Ziel 2026 wieder erreichen. Mithilfe des Raumschiffs Mengzhou, das übersetzt „Traumschiff“ heißt, und einer Landesonde namens Lanyue oder „den Mond umarmen“ sollen also bald die ersten Chinesen ihre Schritte auf dem Mondtrabanten wagen können.