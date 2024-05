In der Nacht auf Mittwoch wurde das Protest-Zeltcamp an der New Yorker Elite-Uni Columbia geräumt. „Presse“-Korrespondentin Elisabeth Postl war vor Ort und erzählt von der Räumung. Sie und „Presse“-Querschreiberin Anna Goldenberg haben selbst an der Columbia studiert. Sie erinnern sich an ihre Studienzeit und ordnen die aktuelle Lage ein.

Seit Wochen gibt es an zahlreichen Universitäten in den USA Pro-Palästina-Kundgebungen und Anti-Israel-Protest-Camps. In den vergangenen Tagen ist die Stimmung vor allem an der UCLA und der New Yorker Columbia University eskaliert. Beide Protest-Camps wurden von der Polizei geräumt. Insgesamt wurden 2000 Menschen an über 40 Universitäten in den USA im Zuge dieser Proteste verhaftet.

„Das war total gespenstisch“

Elisabeth Postl ist Korrespondentin der „Presse“ in New York und war in der Nacht auf Mittwoch bei der Räumung der Columbia dabei und erzählt; „Das war total gespenstisch“. Es habe sie auch betroffen gemacht, die Hundertschaften an Polizisten der NYPD zu sehen, vielleicht auch weil sie vor noch gar nicht allzu langer Zeit selbst an der Columbia studiert hat. So wie auch Anna Goldenberg, die „Falter“-Journalistin, die seit einigen Jahren Kolumnistin der „Presse“ ist. Sie kritisiert die Forderungen der Studierenden an der Columbia und die Verwendung des Wortes „Intifada“. Und Elisabeth Postl ordnet die Proteste innenpolitisch ein: Woher kommen sie? Wer hat Interesse an dieser Unruhe? Und wie reagiert Joe Biden auf die Proteste?

Gast: Elisabeth Postl, New York-Korrespondentin „Die Presse“ und Anna Goldenberg, Kolumnistin

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Credit: Elisabeth Postl

