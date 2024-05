Was passiert, wenn 250.000 Menschen kommen?

Die Flüchtlingswelle 2015 lieferte die Inspiration für eine Studie. Hier: Flüchtlinge auf dem Weg in das Sammelzentrum an der Slowenisch-Österreichischen Grenze bei Spielfeld.

Die Flüchtlingswelle 2015 lieferte die Inspiration für eine Studie. Hier: Flüchtlinge auf dem Weg in das Sammelzentrum an der Slowenisch-Österreichischen Grenze bei Spielfeld. APA / Comyan / Erwin Scheriau

Die Prognose zeigt die Widerstandskraft von Österreichs Wirtschaft sowie Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt.

Die Erfahrungen anno 2015, als rund 88.000 Menschen in Österreich Asyl suchten, inspirierten eine aktuelle Studie von Forschenden des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien und des Joint Research Centers der Europäischen Kommission. Sie fragten: Was wäre, wenn plötzlich 250.000 Flüchtende nach Österreich kämen? Freilich, die Prognose, wie sich ein solches Szenario auf Arbeitsmarkt und Wirtschaft auswirken würde, ist vielschichtig.

Die Forschenden nutzen dazu umfassende makroökonomische Informationen wie auch Datensätze zum Arbeitsmarkt. Die gute Nachricht: Die Simulation lieferte Hinweise, dass Österreichs Wirtschaft und Arbeitsmarkt das Potenzial haben, mit einer gewissen Widerstandskraft auf einen solchen Migrationszustrom zu reagieren, heißt es in der im Journal Comparative Migration Studies veröffentlichten Studie. Die Ergebnisse deuten auf eine positive Auswirkung auf die Wirtschaftsleistung aufgrund eines Anstiegs des Konsums und der Investitionen hin.

Männer träfe es stärker

Die Arbeitslosenzahlen würden jedoch steigen. Männer aus Ländern außerhalb der EU wären davon besonders betroffen, gebürtige Österreicherinnen und Österreicher und Bürgerinnen und Bürger aus der EU weniger. Und: Frauen würden seltener ihre Jobs verlieren als Männer.

Eine Zuwanderung in dieser Größenordnung sei angesichts aktueller Herausforderungen wie Klimawandel, zunehmender Globalisierung und instabiler geopolitischer Lagen durchwegs plausibel, meinen die Forschenden. Sie wollten mit ihrer Studie Erkenntnisse für Politik und Interessenvertreterinnen und -vertreter in Österreich und anderen Ländern liefern, die in naher Zukunft damit konfrontiert sein könnten, eine umfangreiche Migration steuern zu müssen. (APA/gral)