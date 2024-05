Peter Strasser schreibt an gegen die dunkle Lust am Untergang

Ohne reale Gefährdungen wie die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg in Abrede zu stellen, sieht Peter Strasser eine „dunkle Lust am Untergang“ am Werk. Sein „Ewigkeitsdrang“ ist ein Nachdenkbuch voller unterschiedlicher Miniaturen.

Eine Mücke hindert den Autor am Schreiben, der, im Dialog mit Rilkes „Florenzer Tagebuch“ verstrickt, über den toten Gott und das Dasein der Welt nachdenkt. Dass der Denk-Schreiber irgendwann den lästigen Störenfried aus der Welt schaffen wird, ist abzusehen. Nicht ohne schlechtes Gewissen, kommt dieses winzige Lebewesen doch aus jener „Unendlichkeit“, über die er gerade nachdenkt. „Die Mücke, ein Schöpfungstotschlag“ heißt diese Miniatur, einer von rund fünfzig kurzen Texten, die unter dem Titeldach „Ewigkeitsdrang“ in einem Nachdenkbuch versammelt sind.

Das Religiöse überdauert den Tod Gottes

Es ist wohl sein poetischstes und persönlichstes Buch, das der Philosoph Peter Strasser hier vorgelegt hat. Nicht leicht anzugeben, wovon es handelt. Vielleicht von einer menschlichen Existenz, die durch einen Zwiespalt geprägt ist, der sich auch nach dem Ende traditioneller Frömmigkeit nicht auflöst. Etwas scheint in unsere Wirklichkeit hinein, das nicht von hier zu sein scheint. Das Religiöse überdauert den Tod Gottes, von dem gar nicht gewiss ist, dass er sich so zugetragen hat, wie ihn Nietzsche erzählt hat. Sich von dem vorsichtig abwartenden Atheismus seines Freundes Franz Schuh abgrenzend, macht Peter Strasser geltend, dass er nicht wisse, was das Wort Gott überhaupt bedeutet. Es könnte sein, so der Autor, dass der Mensch über kein Organon verfügt, Gott zu erkennen. Mit diesem Argument in der Hand, reaktualisiert das Buch einen Diskurs über letzte Dinge, der ohne religiösen Bezug haltlos ist. Damit befindet es sich gegenüber dem Zeitgeist in einer peripheren Position. Und darin besteht nicht zuletzt das Besondere dieses Buches, das Menschen willkommen ist, die derlei Erfahrungen ernst nehmen.