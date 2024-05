Im Chat mit der Muttergottes

Eine Redakteurin erhält seltsame Nachrichten. Ist sie verrückt geworden, oder naht Hilfe „von oben“? Edith Löhles Roman amüsiert und klärt auf.

Klara, Redakteurin eines Frauenmagazins (worüber wollen Frauen eigentlich wirklich lesen?), befindet sich auf einem Kreuzzeug: gegen die noch immer existenten patriarchalen Strukturen unserer vermeintlich so auf Gleichberechtigung erpichten Gesellschaft, gegen antifeministische Tendenzen, gegen ignorante Männer. Die Wut sitzt ihr im Bauch, am liebsten würde sie alle aus ihrem Unterleib heraus abschießen: „In meiner Hose ist eine geladene Waffe. Sie ist geladen mit Enttäuschung und Zorn, Hülsen voll Wut. So ein bewaffneter Unterleib ist krass, der Rückstoß ist das Heftigste.“

