Der „Feuilleton-Antisemitismus“ und die Dämonisierung Israels

Die deutsche Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Friesel hielt eine aufrüttelnde Rede im österreichischen Parlament.

Wien. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nahm gleich zu Beginn seiner Rede Bezug auf die Situation an den Universitäten. Schon Jahre vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten habe es an deutschsprachigen Universitäten Lehrstühle für Rassenhygiene gegeben, habe sich die Naturwissenschaft hergegeben für pseudowissenschaftliche „Rassenlehren“, seien jüdische Studenten bedroht worden. 1922 habe der Rektor der Universität Wien vor einer „jüdischen Invasion“ gewarnt. Die Unis als Vorboten des Unglücks sozusagen.

Und heute, so Wolfgang Sobotka, werde Israel auf dem Uni-Campus als Apartheid-Staat gebrandmarkt und als postkolonialer Staat diskreditiert. Zum altbekannten rechtsextremen Antisemitismus habe sich ein kruder antizionistischer Antisemitismus dazu gesellt, auch importiert mit der Migration. Israel würde dabei an den Pranger gestellt. Es gebe allerdings einen Alleinverantwortlichen für die derzeitige Situation: die Terrororganisation der Hamas. Würde diese die Geiseln frei und sich entwaffnen lassen, würde sich die Situation sofort entspannen. „Der Gottesstaat der Hamas kann nicht Teil einer Zweistaatenlösung sein“, so Sobotka. Und der Nationalratspräsident weiter: Das „Nie wieder!“ sei leider Geschichte, wenn nun wie etwa im 2. Bezirk in Wien ein jüdisches Reisebüro mit „Death to zionism“-Parolen beschmiert werde.

Die Hauptrede bei der alljährlichen Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus im alten Reichsratssitzungssaal des Parlaments hielt dann die Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Friesel, Professorin an der Technischen Universität Berlin. Zum rechten, zum linken, zum muslimischen Antisemitismus komme ein „Feuilleton-Antisemitismus“ hinzu, konstatierte sie. „Und alle vier treffen sich in der Dämonisierung Israels“.

Der mittig daherkommende, intellektuell verbrämte „Feuilleton-Antisemitismus“ sei sei besonders gefährlich, weil er die Ideen in die Köpfe setze. Er sei somit eine Brandursache, die Studenten, die sich davon leiten ließen, seien die Brandbeschleuniger. Namentlich nannte Schwarz-Friesel in diesem Zusammenhang etwa die US-amerikanische Philosophin und Feminismus-Ikone Judith Butler, die den Angriff als „Aufstand“ bezeichne und die Hamas als linke Widerstandsbewegung missdeute.

Die „woke“ Intoleranz

Monika Schwarz-Friesel sieht vielmehr einen „woken Manichäismus“, intolerant gegenüber Israel. Sie spricht überhaupt von einer „Israelisierung des Antisemitismus“. Der Judenhass und der Israelhass würden eine untrennbare Symbiose bilden. Seit über zwanzig Jahren forsche sie zum Thema Judenfeindschaft, doch noch nie sei es ihr so schwer gefallen, ihre Gedanken in Worte zu fassen wie heute.

Nicht nur das Massaker der Hamas am 7. Oktober sei monströs gewesen, sondern vor allem auch die Reaktionen darauf. Die Opfer-Täter-Umkehr, das „ohrenbetäubende“ Schweigen der Feministinnen zu den Vergewaltigungen, das Schweigen der Künstler, der Friedensaktivisten. Die Opfer seien dadurch verhöhnt worden. Auch durch diese „Ja, aber“-Rhetorik. Von Hasseruptionen und Empathieverweigerung sprach die deutsche Professorin.

Man habe es am 7. Oktober nicht mit einer Banalität des Bösen zu tun gehabt, sondern mit einem „eliminatorischen Antisemitismus“ wie zu Zeiten der Nationalsozialisten. Es sei darum gegangen, die jüdische Existenz auszulöschen. Palästinensische Terroristen hätten mit ihren grauenvollen Taten auch noch geprahlt.

Stehende Ovationen

Für ihre in leisen Worten vorgetragene, aufrüttelnde Rede gab es Stehende Ovationen der Abgeordneten aus Nationalrat und Bundesrat und der geladenen Gäste, darunter Vertreter der Israelitischen Kultusgemeinde wie Oskar Deutsch oder Ariel Muziant sowie diverse Botschafter. Umrahmt wurde die Veranstaltung von Musikstücken jüdischer Komponisten.