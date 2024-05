„We are many“: Diversity Ball diesmal mit „Preis der Vielfalt“

Der Diversity Ball findet in diesem Jahr am 7. September im Wiener Rathaus statt – das Motto lautet „We are Many“. Neu ist der „Preis der Vielfalt“.

Der Ball der Liebe, Akzeptanz und Inklusion geht in die nächste Runde. Am 7. September 2024, ein Samstag, findet im Wiener Rathaus der 16. Diversity Ball statt – diesmal unter dem Motto „We are Many“.

Bürgermeister Michael Ludwig übernimmt auch heuer wieder den Ehrenschutz. Moderiert wird der Ball von Amina Awad, Miriam Labus und Markus Freistätter.

Erstmals wird in diesem Jahr der „Preis der Vielfalt“ verliehen – und zwar noch vor dem Ballbeginn im Zuge eines Gala-Dinners. Von Unternehmen über gemeinnützige Organisationen bis hin zu Einzelpersonen – alle, die durch ihr Wirken die Vielfalt unserer Gesellschaft bereichern, werden hier in den Fokus gerückt. „Es ist wichtig, die Wertschätzung für das Engagement im Bereich Vielfalt und Inklusion zu zeigen. Wir kommen deshalb zusammen, um Menschen, Unternehmen und Organisationen zu würdigen, die unsere Welt offener, besser und inklusiver machen“, sagt Monika Haider, Gründerin des „Preis der Vielfalt“ und Ballmutter des Diversity Ball. Bis 30. Mai 2024 haben Bewerberinnen und Bewerber die Möglichkeit, ihre individuellen Geschichten und Initiativen einzureichen. Die Jury, bestehend aus Experten auf dem Gebiet der Vielfalt, prüft und bewertet die Einreichungen sorgfältig. Aber nicht nur die Jury hat ein Wort mitzureden. Im Rahmen eines Public Votings ist jeder eingeladen, seine Stimme abzugeben. Denn der „Preis der Vielfalt“ ist Haider zufolge nicht nur eine Preisverleihung, sondern ein Manifest für eine inklusivere und vielfältigere Gesellschaft.

Der Diversity Ball macht seit 2007 die Vielfalt in der Gesellschaft sichtbar und versucht, Barrieren zu überwinden. 2023 war der Ball ausverkauft.

Infos und Tickets: www.diversityball.at