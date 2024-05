Die Studentenproteste gegen die israelische Offensive im Gazastreifen haben in den USA begonnen und weiten sich auf immer mehr auf Universitäten auf der Welt aus. In Paris haben Sicherheitskräfte eine Sitzblockade propalästinensischer Studenten aufgelöst.

Die Pariser Polizei ist am Freitag gegen einen pro-palästinensischen Sitzstreik an der Elite-Hochschule Sciences Po eingeschritten. Wie AFP-Journalisten berichteten, versuchten die Beamten, Dutzende Demonstranten aus der Eingangshalle der Universität zu entfernen. Ein Student sagte Journalisten, zu Beginn der Polizeiaktion hätten sich etwa 50 protestierende Studenten in dem Gebäude aufgehalten. Fernsehbildern zufolge schien die Räumung friedlich zu verlaufen.

Die Sciences Po hatte nach Spannungen wegen pro-palästinensischer Solidaritätskundgebungen am Freitag auf Online-Betrieb umgestellt. Die meisten Gebäude blieben geschlossen, die Polizei sperrte auch eine Zufahrtsstraße ab.

Am Vorabend hatten etwa 100 Studenten für eine friedliche Sitzblockade der Hochschule gestimmt. Außerdem wollten sechs Studierende mit einem Hungerstreik erreichen, dass eine Arbeitsgruppe eingerichtet wird, um die Beziehungen zwischen Sciences Po und israelischen Hochschulen zu überprüfen. In einer zweistündigen Debatte am Vorabend hatte ein Vertreter der Hochschulleitung jedoch erklärt, dass eine solche „Überprüfung“ nicht in Frage komme.

Demonstranten werden von der Polizei abgeführt. Reuters / Benoit Tessier

Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas ist es an der Sciences Po mehrfach zu pro-palästinensischen Kundgebungen und Spannungen gekommen. Die Polizei schritt mehrfach ein. Am Donnerstagabend lösten Sicherheitskräfte ein Protestlager mit etwa 300 Studenten auf, die Zelte aufgestellt hatten.

Hochschulministerin Sylvie Retailleau rief die Hochschulleitung dazu auf, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten und dazu „alle Befugnisse einzusetzen“, über die sie verfügten. Am Freitag erklärte die Regierung mit Blick auf die Studentenproteste: „Die Entschlossenheit ist vollkommen und wird es bleiben.“ Wenn Konflikte an den Hochschulen nicht im Dialog beigelegt werden könnten, müssten die Sicherheitsbehörden einschreiten.

Proteste auch in anderen Ländern

Pro-palästinensische Proteste sorgen außer an Hochschulen in Paris und anderen Städten Frankreichs auch in anderen Ländern seit Tagen für Unruhe, so etwa in den USA. Auch an der Humboldt-Universität in der deutschen Hauptstadt Berlin versammelten sich Demonstranten zu einer Kundgebung für Palästina. Etwa 90 Menschen, viele mit Palästinensertüchern, demonstrierten Freitagmittag im Innenhof des Campus Mitte bei einem nicht angemeldeten Sit-in, teilte die Polizei mit. Weitere Unterstützer befanden sich vor dem Gebäude, insgesamt seien es etwa 150 Menschen. Viele der überwiegend jungen Leute trugen Palästinensertücher.

Auch die Präsidentin der Universität, Julia von Blumenthal, war vor Ort und im Gespräch mit den Protestierenden. „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“, war auf einem Schild zu lesen, auf einem anderen „From the Spree to Overseas the people will rise in solidarity“ (Deutsch etwa: „Von der Spree bis Übersee werden die Menschen sich solidarisieren“). „Viva Palästina“ war vor Ort zu hören.

Der Krieg im Gazastreifen war durch den Überfall der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst worden. Die islamistischen Kämpfer hatten damals israelische Ortschaften überfallen und nach israelischen Angaben etwa 1.170 Menschen getötet. Zudem verschleppten sie etwa 250 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen. Israel geht seit dem Hamas-Großangriff massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach jüngsten Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, mehr als 34.500 Menschen getötet. (APA/AFP/dpa)