„Eiersammelsüchtig“: Mann in England hortet Tausende von Vogeleiern

Ein 71-Jähriger sammelte in seiner Wohnung die Eier von wilden Vögeln, auch von gefährdeten. Er wurde zu zwölf Wochen Haft auf Bewährung verurteilt - und zu einer zwölfmonatigen psychiatrischen Behandlung.

Ein Mann hat in England illegal zu Hause fast 3000 Eier von wilden Vögeln gehortet. Der 71-Jährige, der sich selbst als „Eiersammelsüchtigen“ bezeichnet, wurde am Freitag deshalb zu zwölf Wochen Haft auf Bewährung verurteilt. Er war aufgeflogen, als er im Juni 2023 von einer Wildkamera in der ostenglischen Grafschaft Norfolk beim Diebstahl von zwei Eiern aus einem Nachtschwalbennest gefilmt wurde.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden Beamte daraufhin etliche weitere Eier, darunter auch von gefährdeten Vögeln wie Bluthänfling, Grünfink, Goldammer und Haussperling. „Wir glauben, dass der Fall so schwerwiegend ist, dass er die Haftschwelle überschreitet, aber aufgrund der realistischen Aussicht auf Rehabilitation werden wir das Urteil zur Bewährung aussetzen“, sagte Richter Matthew Watts bei der Strafmaßverkündung in der Stadt Norwich. Er verurteilte den Mann zudem zu einer zwölfmonatigen psychiatrischen Behandlung sowie zu mehreren Hundert Pfund Entschädigung.

Der 71-Jährige musste in der Vergangenheit bereits zweimal in Haft, nachdem jeweils mehrere Tausend Eier bei ihm gefunden worden waren. Anklägerin Josephine Jones sagte nun, es gehe dem Mann nicht um finanziellen Gewinn, sondern um Trophäen. (APA/dpa)