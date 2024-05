Die Proteste gegen den israelischen Vergeltungsfeldzug in Gaza weiten sich an französischen Hochschulen aus und spalten die Linke.

Paris. An der Fassade der Pariser Hochschule für Politische Wissenschaften Sciences Po an der Rue Saint-Guillaume sind nur noch ein paar Aufkleber zu sehen, die zu Solidarität mit Palästina und zum Israel-Boykott aufrufen. Am Freitag löste die Polizei einen Sitzstreik auf. In der Woche zuvor war das Gebäude von Dutzenden Studierenden besetzt und die Straße von einigen Hunderten belagert. Sciences Po ist wie die Columbia-Uni von New York der Fokus der studentischen Bewegung.