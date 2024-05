Wenn nach einer Wahl alle Präsidenten gleich bleiben

Wien, Österreich. 1. Mai 2024. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl beim traditionellen Maiaufmarsch der SPÖ auf dem Wiener Rathausplatz. Vienna *** Vienna, Austria 1 May 2024 Chamber of Labor President Renate Anderl at the traditional May Day march of the SPÖ on Vienna City Hall Square Vienna

Wien, Österreich. 1. Mai 2024. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl beim traditionellen Maiaufmarsch der SPÖ auf dem Wiener Rathausplatz. Vienna *** Vienna, Austria 1 May 2024 Chamber of Labor President Renate Anderl at the traditional May Day march of the SPÖ on Vienna City Hall Square Vienna Imago / Andreas Stroh

Die FSG stellt weiter die Mehrheit in sieben Bundesländern, in Tirol und Vorarlberg sind dem Endergebnis der Arbeiterkammer-Wahl zufolge weiter die Christgewerkschafter vorne.

Bei der AK Wahl 2024 wurden in allen Bundesländern die amtierenden Präsidenten sowie in Wien Präsidentin Renate Anderl in ihren Ämtern bestätigt, wie die am Freitag veröffentlichte Gesamtübersicht der Arbeiterkammer belegt. Die Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) stellen weiter die Mehrheit in sieben Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Nieder- und Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Wien), in Tirol und Vorarlberg sind weiter die Christgewerkschafter (FCG-ÖAAB) vorne.

Insgesamt gingen 57,14 Prozent der Stimmen an die FSG und 16,56 an die FCG-ÖAAB, im Vergleich zu 2019 bedeutet das ein Minus von rund drei bzw. zwei Punkten. Die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) konnten von zuletzt 10,07 auf nunmehr 12,27 Prozent zulegen, die Alternativen, Grünen und Unabhängigen GewerkschafterInnen (AUGE/UG) verloren leicht von 5,43 auf 4,51 Prozent. Knapp zehn Prozent gingen an Listen, die nur in einzelnen Bundesländern antraten. Insgesamt sind 18 verschiedene Listen in den Parlamenten der einzelnen Arbeiterkammern vertreten, zeigt die nun vorliegende Gesamtübersicht über die zu verteilenden Mandate in allen Vollversammlungen der Arbeiterkammern für die kommenden fünf Jahre.

Insgesamt werden in allen Arbeiterkammern 840 Mandate vergeben. Davon gingen diesmal 494 an die FSG (2019: 510), 147 an die FCG-ÖAAB (2019: 174), 104 an die FA (2019: 82), 34 an die AUGE/UG (2019: 42) und 61 Mandate auf die sonstigen Listen (2019: 32).

Die Spitze der Bundesarbeitskammer wird traditionell vom Wiener Wahlsieger gestellt, das wäre also die schon bisherige AK-Präsidentin Renate Anderl. Die Wahl findet bei der konstituierenden Hauptversammlung am 25. Juni statt. (APA)