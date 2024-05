Streit in Wien-Mariahilf: Mann bekommt Messer in den Bauch

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizei zufolge besteht keine Lebensgefahr.

Bei einer Auseinandersetzung in Wien-Mariahilf hat ein Mann am Freitagvormittag ein Messer in den Bauch bekommen. Polizeisprecherin Barbara Gass und der Sprecher der Berufsrettung, Andreas Huber, bestätigten einen Bericht des Onlineportals der Gratiszeitung „Heute“. Demnach kam es auf der Straße im Bereich Liniengasse/Mariahilfer Gürtel zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 54-Jähriger schwer im Bauchbereich verletzt wurde.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein. Jüngsten Informationen zufolge dürfte dies zu einer Festnahme geführt haben. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar. Möglicherweise könnte es sich um eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu gehandelt haben. (APA)