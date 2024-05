FlexKapG: Ladenhüter oder Erfolgsstory?

Im Gespräch. Christoph Diregger, DSC Doralt Seist Csoklich Rechtsanwälte, erklärt die Vor- und Nachteile der neuen Gesellschaftsform FlexKapG, die bei Weitem nicht nur Start-ups betreffen.

Die Presse: Wie beurteilen Sie das generelle Umfeld für die Start-up Szene in Österreich? Es heißt, die kapitalintensive Neugründungs-Szene würde unter der allgemein schwachen Wirtschaftslage verbunden mit hohen Zinsen besonders leiden, stimmt diese Einschätzung?

Christoph Diregger: Der Befund ist richtig, die Start-up-Szene in Österreich boomt derzeit nicht. Vor allem, wenn die Zahlen mit dem Jahr 2021 vor den Zinserhöhungen durch die EZB verglichen werden, war der Abschwung 2023 leider sehr deutlich und geht voraussichtlich auch heuer weiter. In Zeiten großer wirtschaftlicher Unsicherheit ist Risikokapital nur schwer zu bekommen. Dazu kommt, dass auch bei den Geldgeber:innen der Gründer:innen, sprich den VentureCapital-Unternehmen, die Mittel aktuell eingeschränkt sind: Diese sind auf lukrative Exits und neue Finanzierungen angewiesen, um in Start-ups reinvestieren zu können. Doch Exits sind selten und Fremdkapital ist derzeit nicht zu vertretbaren Konditionen zu haben. Das ist eine teuflische Kombination, die die Gründer:innenszene voraussichtlich noch einige Zeit vor Herausforderungen stellen wird.

Welche Bedeutung kommt in diesem Umfeld der neuen Gesellschaftsform zu? Kann diese den erhofften Boom bei Gründungen auslösen?

Christoph Diregger: Die „Megafaktoren“ der Volkswirtschaft wie Zinsumfeld, allgemeine Stimmung oder Finanzierungsbereitschaft der Banken wiegen aktuell viel stärker als Veränderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen – zumal neben dem durch die FlexKapG neu geschaffenen Gesellschaftsrecht auch noch andere rechtliche Regeln wie Steuerrecht, Arbeitsrecht, Haftungs- und Insolvenzrecht mit hineinspielen. Daher wird die Einführung der neuen Gesellschaftsform an den grundlegenden Faktoren wenig ändern können. Die österreichische Start-up-Szene ist im internationalen Vergleich eher unterentwickelt und Wien ist auch nicht Silicon Valley. In dem Maße, wie Österreich durch das Stiftungsgesetz zum „Stiftungsland“ geworden ist und viel Kapital vor allem aus Deutschland angezogen hat, wird sich die Möglichkeit, flexible Kapitalgesellschaften zu gründen, also mit Sicherheit nicht auswirken. Wie klein die Branche ist, zeigen auch aktuelle empirische Studien: Seit 2012 wurden in Österreich nur rund 3500 Start-ups gegründet. Etwa die Hälfte davon haben ihren Sitz in Wien. Viele davon haben nur einen oder zwei Beschäftigte, meistens die Gründer:innen selbst. In Wien haben lediglich etwa acht Prozent der Start-ups, also nur wenige Hundert, mehr als 50 Mitarbeiter:innen. Als Flexible Kapitalgesellschaft haben sich heuer per Anfang April erst 155 Unternehmen eintragen lassen – da ist also noch viel Potenzial nach oben vorhanden.

Die neue Kapitalgesellschaftsform betrifft nicht nur Start-ups – auch Umgründungen sind möglich. Wissen das die Unternehmen? Wie hoch ist das Interesse daran? Würden Sie einem Unternehmen raten, umzugründen?

Christoph Diregger: Das Interesse an Umgründungen ist überschaubar: Mit Stand 9. April hat sich erst eine einzige GmbH in eine FlexKapG umgewandelt. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen nicht im Unwissen. Wenn eine Strukturänderung keinen konkreten Anreiz hat, machen das Unternehmen in der Regel nicht. Dazu kommt, dass die FlexKapG auch gewisse Risken mit sich bringt. Offen ist auch die Frage, ob flexible Kapitalgesellschaften in Zukunft nicht eine geringere Reputation als GmbHs haben werden, weil diese Rechtsform aktuell von vielen Kleinstunternehmen verwendet wird. Zudem erzeugt jede Umgründung auch Kosten.

Welche Vorteile bietet die FlexKapG?

Christoph Diregger: Hier sind drei Punkte besonders hervorzuheben. Erstens vereint die FlexKapG viele Eigenschaften, die man bisher entweder nur bei der GmbH oder nur bei der AG vorfinden konnte – die FlexKapG vereint also alle Vorteile beider Rechtsformen außer der Kapitalmarkteignung, die weiterhin eine Domäne der AG bleiben wird. Das heißt, bei einem späteren Börsengang ist eine Umwandlung in eine AG notwendig, aber bereits vorher ist die Flexibilität höher. Zweitens sind die Formpflichten erleichtert, die von Gründer:innen und internationalen Investor:innen als mühsam empfunden wurden. Etwa dass sie bei Anteilsübertragungen persönlich am Notariat erscheinen oder eine beglaubigte Vollmacht unterfertigten mussten. Allerdings hat sich da parallel mit der elektronischen Beglaubigung und der Nutzung von neuen Medien bei der Errichtung von Notariatsakten auch bei der GmbH einiges getan, was die Abwicklung von Anteilsübertragungen wesentlich erleichtert.

Drittens gibt es deutliche Verbesserungen, die von einem klaren Reformgeist des Gesetzgebers zeugen. So zum Beispiel die Erleichterungen bei der Beschlussfassung, die Einführung der Stückanteile, die Liberalisierung des Rückerwerbs eigener Anteile samt der Möglichkeit, diese Anteile anschließend einzuziehen – was der GmbH leider selbst beim Exit von Gesellschaftern verwehrt ist. Schade ist allerdings, dass der Gesetzgeber diese Reformen der GmbH weitgehend vorenthalten hat. Eine Erklärung dafür ist, dass man FlexKapG, denen wegen der Etikettierung als Start-up Instrument ein Hauch von „Hochrisiko“ anhaftet, nicht mit der klassischen GmbH gleichsetzen wollte. Doch eine mutigere Reform des Gesellschaftsrechts bei der GmbH wäre besser gewesen, gerade mit Blick auf das politisch bedingte Hin und Her bei den Änderungen der vergangenen Jahre, wo mal die GmbH gründungsprivilegiert eingeführt und dann wieder abgeschafft oder das Stammkapital gesenkt und dann wieder erhöht wurde. Das wäre für mehr als 200.000 GmbH in Österreich wirksam geworden. Mit angezogener Handbremse lassen sich keine Rennen gewinnen. Zumal die FlexKapG auch einige Pferdefüße im Vergleich zu den anderen Gesellschaftsformen hat. Das gilt vor allem für die erweitere Aufsichtsratspflicht und die Rechtsunsicherheit, die aufgrund der fehlenden Praxis mit der neuen Rechtsform einhergeht.

Wo sehen Sie die Nachteile der FlexKapG im Vergleich zur GmbH oder zur AG?

Christoph Diregger: Zum Beispiel in der erweiterten Aufsichtsratspflicht. Da stellt sich für viele die Frage, warum man dann nicht gleich eine AG gründen soll. Auch das Sozialprestige der FlexKapG ist jetzt zu Beginn noch nicht sehr hoch. Dementsprechend bleibt offen, ob es auch wirklich spannende Unternehmen geben wird, die als FlexKapG organisiert sind. Bei bisher bloß 155 Gründungen fehlt auch die Rechtspraxis – im selben Zeitraum, in dem 155 FlexKapG gegründet wurden, entstanden etwa 2000 neue GmbH. Ich habe mir die neuen FlexKapG genau angesehen und nur 15 davon haben überhaupt eine relevante Vertragsgestaltung, die die Möglichkeiten der neuen Rechtsform zumindest teilweise ausschöpfen. Zum Ladenhüter wird die FlexKapG allerdings nicht: Ich erwarte, dass 500 bis 1000 FlexKapG bis Ende 2024 gegründet werden. Wenn nur jede Zehnte davon zur Start-up-Erfolgsstory werden würde, wäre das zweifellos ein Erfolg für den Wirtschaftsstandort.

Welche Gesellschaftsform empfehlen Sie Gründern?

Christoph Diregger: Ich empfehle, bedarfsorientiert zu gründen. Wir haben jetzt drei konkurrierende Gesellschaftsformen in Österreich und jeder Unternehmerin und Unternehmer kann sich aussuchen, welche besser zu ihr oder ihm passt.

Die FlexKapG soll auch die Mitarbeiter:innenbeteiligung fördern. Wie funktioniert das?

Christoph Diregger: Neu ist die Ausgabe von Unternehmenswertanteilen: Den Beteiligten, in der Regel Mitarbeitende, wird eine Beteiligung am Bilanzgewinn und der Substanz gewährt und steht ein Exit bei Beendigung des Dienstverhältnisses zu, sie haben im Regelfall aber kein Stimmrecht und können auch keine Anfechtungsklagen einbringen. Diese stimmrechtslose Gesellschaftsbeteiligung kann viel Streit verhindern: Bei einer GmbH sind alle stimmberechtigt, also auch Mitarbeitende, die man oder frau als Start-up in der Gründungsphase hineingenommen, von denen man oder frau sich aber später getrennt hat. Auch der Exit von Gesellschaftern ist im GmbH-Recht nicht so einfach gestaltbar.

Die steuerliche Behandlung von Mitarbeiter:innenbeteiligungen macht sie auch sehr spannend: Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter an einer Gesellschaft beteiligt wird und ihre oder seine Beteiligung auf dem Papier viele tausend Euro wert ist, müsste sie oder er diese im Jahr der Zuwendung sofort mit ihrem oder seinem Einkommensteuersatz versteuern – auch dann, wenn die Beteiligung später weniger wert oder gar wertlos wird.

Auf Grundlage der mit dem FlexKapGG neu eingeführten Regelung wird die Zuwendung an die Mitarbeiter:innen erst beim Exit besteuert. Doch die Voraussetzungen dafür sind sehr eng. So gibt es Umsatzschwellen, sodass diese Beteiligung nur für KMU offensteht, auch dürfen die Unternehmen nicht Teil eines Konzerns sein. Durch dieses enge Korsett sind sehr viele Chancen vertan worden. Denn eine Mitarbeiter:innenbeteiligung fördert ja den Einsatz der Mitarbeitenden und damit den Unternehmenserfolg – und in der Praxis gibt es weniger Kleinst-Unternehmen, die einen riesigen Erfolg einfahren, als mittelständische Unternehmen, die noch größer werden; das gilt auch für die Start-up-Szene.

Worauf müssen Unternehmen im Themenfeld FlexKapG besonders aufpassen? Wo ist der Beratungsbedarf in der Praxis am höchsten?

Christoph Diregger: Ich sehe drei wichtige Themen: Erstens geht es um die Umwandlung selbst – viele fragen sich, ob sie nicht besser als FlexKapG weitermachen sollen. Zweitens betreffen viele Fragen die Unternehmenswertanteile. Aufgrund der damit auch verbundenen rechtlichen Fallen sollte man Unternehmenswertanteile nur ausgeben, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt hat. Denn die neuen Regeln können zwar Finanzierungsrunden und den Einstieg von Investor:innen erleichtern, brauchen aber höchsten juristischen Sachverstand, um es richtig zu machen. Drittens, die Kapitalerhaltung. Das Kapitalerhaltungssystem ist in Österreich sehr streng und es gab Hoffnungen, dass es mit der FlexKapG dereguliert wird oder dass diese Gesellschaftsform zumindest als Testballon dafür eingesetzt wird. Das ist leider nicht geschehen; das Verbot der Einlagenrückgewähr gilt in geringfügig modifizierter Form somit auch für die Unternehmenswertanteile.

FlexKapG und neue Formen der steuerbegünstigten Mitarbeiterbeteiligung ernten von Unternehmern nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Welche „Baustellen“ orten Sie?

Christoph Diregger: Eine umfassende Reform des GmbH-Rechts wäre am sinnvollsten. Dabei wäre es wünschenswert, die aus dem Aktienrecht entlehnten Vorteile der FlexKapG in das GmbH-Recht zu integrieren und das rigide Kapitalerhaltungssystem für die GmbH zu flexibilisieren. Die wenig fruchtvolle Debatte zur Formpflicht halte ich dagegen für völlig nachrangig. Und wenn wir schon dabei sind: Warum bei einer Reform des Gesellschaftsrechts stehen bleiben? Wenn dann auch noch das Steuerrecht und das Arbeitsrecht angepasst werden würden, könnte das einen enormen Schub geben und auch die Akquise internationaler Fachkräfte und Know-how-Träger befeuern – mit entsprechenden Effekten für die Konjunktur.

»Ich empfehle, bedarfsorientiert zu gründen.“« Christoph Diregger DSC Doralt Seist Csoklich Rechtsanwälte

FlexKapG und neue Formen der steuerbegünstigten Mitarbeiterbeteiligung ernten von Unternehmern nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Welche „Baustellen“ orten Sie?

Christoph Diregger: Eine umfassende Reform des GmbH-Rechts wäre am sinnvollsten. Dabei wäre es wünschenswert, die aus dem Aktienrecht entlehnten Vorteile der FlexKapG in das GmbH-Recht zu integrieren und das rigide Kapitalerhaltungssystem für die GmbH zu flexibilisieren. Die wenig fruchtvolle Debatte zur Formpflicht halte ich dagegen für völlig nachrangig. Und wenn wir schon dabei sind: Warum bei einer Reform des Gesellschaftsrechts stehen bleiben? Wenn dann auch noch das Steuerrecht und das Arbeitsrecht angepasst werden würden, könnte das einen enormen Schub geben und auch die Akquise internationaler Fachkräfte und Know-how-Träger befeuern – mit entsprechenden Effekten für die Konjunktur.

Weitere Infos finden Sie hier!