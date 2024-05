Elfie Semotan: Ja, ich habe das überhaupt nicht gern, für mich ist das Stress. Ich weiß ja, wie schwierig es ist, ein gutes Foto zu machen. Ich will die Menschen immer so fotografieren, dass sie sich selbst erkennen. Ich will das, was mir essenziell erscheint, hervorbringen. Oft sind die Leute, die ich fotografiere, keine Schönheiten, aber jeder Mensch hat irgendeine Schönheit. Sie zeigt sich im Gespräch, in der Bewegung, in allem Möglichen, aber nicht dann, wenn ich sage: „Jetzt fotografiere ich dich.“ Es braucht Vertrauen und ein tiefes Verständnis.