Mehr als Kurpark, Therme, Konditorei: Das andere Oberlaa

Alle vier bis sechs Wochen Spezialitätenmarkt: Ein ehemaliges Wirtshaus in Oberlaa

Von Wohntürmen, Ortsbildschutz und fröhlichem Markttreiben: Lokalaugenschein in einem der ältesten Vorortskerne Wiens.

Kennen Sie Oberlaa? Nicht von Wiens einziger Therme ist die Rede. Auch nicht von der gleichnamigen Konditorei, ja nicht einmal vom Kurpark, der vor 50 Jahren, bei der Eröffnung, noch Wiener Internationale Gartenschau hieß (und anlässlich dieses Jubiläums demnächst, am 1. und 2. Juni, von Wiens Stadtgärtnern mit einem Fest gefeiert wird).

Das Oberlaa nämlich, das hier gemeint ist, hat mit jenem sehr viel bekannteren, das sich nördlich von U1-Endstation und Donauländebahn den Laaer Berg hinaufstreckt, den Namen, jedoch sonst nicht viel gemein. Und weit überwiegend sind es, was durchaus zu bedauern ist, auch nur Einheimische, die sich dorthin wenden – in den kleinen Ort, der sich im Süden an die Donauländebahn anschließt.