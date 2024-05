Müssen sich junge Künstler von ihren Vorbildern distanzieren?

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Lorenz Ambeek (v. l.), Peter Mathis und Oskar Haag stehen am Anfang ihrer Indie-Karrieren. • Foto: Valerie Marie Voithofer

Indie-Musiker Oskar Haag, Lorenz Ambeek und Peter the Human Boy über Genregrenzen, schlecht gealterte Vorbilder und das Spielen ohne Szene.

Die Begrüßung fällt herzlich aus, Umarmungen, Geplauder, reihum wird das Befinden abgeklopft. Alle drei Künstler — Oskar Haag, Lorenz Ambeek und Peter Mathis alias Peter the Human Boy — sind grundsätzlich Soloartists, aber in Wien ist die Musikszene nicht so groß, als dass man sich nicht öfter über den Weg laufen würde. Besonders unter aufstrebenden Musikerinnen und Musikern ist es in der Szene auch üblich, mal in der einen Band und mal in der anderen auszuhelfen oder sich gegenseitig als Support-Act zu unterstützen, wie das Oskar Haag etwa bei einer der Shows von Lorenz Ambeek am Wiener Gürtel vergangenes Jahr schon getan hat.

Als 15-Jähriger hat Oskar Haag am Popfest gespielt, schon allein deshalb wird er gern als Indie-Wunderkind gehandelt. Die Melancholie seiner Songs ist genauso ansteckend wie sein Frohsinn abseits der ­Gitarre, seine Live-Auftritte bestreitet er mit viel Glanz und Glitzer. Foto: Valerie Marie Voithofer

Die drei Künstler verbindet zudem die Art der Musik, die sie machen. Man hätte sie wohl als klassische Singer-Songwriter im Indie-Pop-Genre eingeordnet, wäre der „Indie“-Begriff nicht schon längst so ausgefranst und unscharf geworden, dass man sich heute beinahe gegen das Label zur Wehr setzen will. „Der Begriff ist schon sehr ausgelutscht und mittlerweile mehr zum Businessmodell geworden. Heute können ja alle Indie sein, wenn sie wollen“, sagt Peter Mathis. Seit er vor rund sieben Jahren nach Wien gezogen ist, macht der Vorarlberger Musik, die er selbst als „Slow Rock“ einordnet. Dabei setzt er auf entschleunigte Rhythmen, weltvergessene Gitarrenriffs und Retro-Vibes in Auftreten und Video­material.

Kollege Lorenz Ambeek stimmt ihm zu: „Die Abwesenheit von Genres führt zu einer extremen Individualisierung, in der jeder sein eigenes Süppchen kocht. Es gibt keine Szene mehr, und das finde ich schade. Ich wüsste gern, wer meine Verbündeten sind“, sagt der Salzburger, der vergangenes Jahr sein erstes Album „Look at Me Now“ veröffentlichte. Inspiriert in seiner Arbeit wird der Musiker durch Americana-Folkmusiker wie Buck Meek, Blake Mills und die Big Thiefs aus den amerikanischen Südstaaten. Wie seine Vorbilder will er Musik machen, die sich durch musikalisches Handwerk auszeichnet, ohne es dabei unnötig zur Schau zu stellen.

Bye-bye, Indie?

In den frühen 2000ern stand es jedenfalls noch anders um Indie-Musik, als Repräsentanten des Genres Festival-Line-ups, Film- und Seriensoundtracks (man denke an „O.C., California“, „Scrubs“ oder „Garden State“) dominierten und sich neben Mainstream-Acts auch noch halbwegs gut verkauften. Es waren Bands oder Solo Acts wie The Shins, die Arctic Monkeys, Iron and Wine, Belle and Sebastian, die Eels, The Strokes, Death Cab for Cutie, Bright Eyes, The Killers, Beck, Sufjan Stevens oder Jose Gonzales, die damals eine ganze Szene hinter sich bündelten. Das Erscheinungsbild dieser Bands war in mancher Hinsicht so einheitlich, dass der „weiße Typ an der Gitarre“ irgendwann zum Klischee und Meme verkam.

Sein erstes Album „Look at Me Now“ ist vergangenes Jahr erschienen, gleich danach hat Lorenz Ambeek seine erste Tour bestritten. Der unaufgeregte Sound des ­jungen Künstlers ruft Indie-Hymnen aus den 2000ern und herrlich träge Sonntagnach­mittage in Erinnerung. Foto: Valerie Marie Voithofer

Seitdem hat sich die Musiklandschaft durch Streamingdienste und politischen Diskurs gewandelt, ausgeweitet und verengt zugleich. In den Charts sind es Hip-Hop, Pop und Crossovers von Latin Trap bis Country, die den Ton angeben, noch am ehestens sind es Indie-Bands mit weiblichen Leadsängerinnen wie Haim, Boygenius oder The Last Dinner Party, die sich an großem medialen Interesse erfreuen, Männer an der Gitarre sind die Ausnahmeerscheinung geworden. Als junger, reflektierter Indie-Künstler könnte man fast das Gefühl bekommen, man müsse sich von schlecht gealterteten Vorbildern distanzieren. Ein Wiener Künstler schlägt die Interviewanfrage der „Presse“ zum Thema überhaupt aus. Die Begründung: Sollten wir nicht sowieso schon längst über die Unterteilung nach Geschlechtern hinweg sein, immerhin würden Kolleginnen ja die gleiche Arbeit machen. Ja, sollten wir?

Es stimmt natürlich. Musikerinnen und Musiker machen die gleiche Arbeit, ihr Sound unterscheidet sich nicht grundsätzlich, und doch ist das wahrgenommene Geschlecht auch eine Kategorie mit realen politischen Folgen und kulturellen Lesarten, zu denen man sich auch als einzelne Person verhält, bewusst oder nicht. „Als ich mir solche Indie-Typen angeschaut habe und sie mit jemanden wie Harry Styles verglichen habe, habe ich mich schon gefragt, warum keiner von denen in Glitzermanier auftritt. Für mich persönlich wollte ich mehr, als mich nur in Jeans auf die Bühne zu stellen“, sagt Oskar Haag. Der 19-jährige Musiker aus Klagenfurt wurde bereits mit dem FM4-Award bei der Amadeus-Verleihung ausgezeichnet und spielt aktuell an der Seite von Birgit Minichmayr den jungen Arnulf Rainer im Maria-Lassnig-Porträt „Mit einem Tiger schlafen“. Für sein schillerndes Auftreten samt Make-up und Nagellack ist er bekannt, kassiert aber auch dafür Schelte: „Auf Facebook hat eine Frau bei mir kommentiert, sie wünscht sich wieder echte Männer in der Musik, so wie in den 70ern, nicht so dahergelaufene Burschen wie mich.“ Seine Follower sind zum Glück sofort und zahlreich für ihn in die Bresche gesprungen.

No more Rock ’n’ Roll

Seit ­Peter Mathis vor ein paar Jahren aus Vorarlberg nach Wien gezogen ist, macht er Musik als ­Peter the Human Boy. Seine entschleunigten, weltvergessenen ­Gitarrenriffs könnten den Soundtrack für ­Roadtrips durch Kalifornien liefern. Sein zweites Album „Stranger‘s Life“ erschien 2022. Foto: Valerie Marie Voithofer

„Wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, kriegt man mit, dass es nicht mehr cool ist, auf bestimmten Klischees hängen zu bleiben. Gleichzeitig merkt man irgendwann, das man vieles davon selbst verkörpert. Dann bleibt die Frage: Was mach’ ich mit der Information?“, fasst Lorenz Ambeek das Dilemma zusammen, in dem er und manche seiner Kollegen sich wiederfinden. Immerhin ist es schwierig, die Pop- und Musikkultur, in der man aufgewachsen ist, einfach so abzustreifen.

Peter Mathis sieht daran auch viel Positives: „Im Rock ’n’ Roll gab es so viel Raum für toxische Männlichkeit und die Einstellung ,wir scheißen auf alles und alle anderen räumen hinter uns auf‘. Jetzt ist das eigentlich eine richtig schöne Zeit, weil ich Männlichkeit für mich definieren kann.“ Das Mehr an unterschiedlichen Perspektiven täte der ganzen Branche auch gut, sind sich die drei Künstler einig. „Diesem Safe Space für Männer brauchen wir nicht nachzutrauern, weil er mit einer gewissen Hierarchie einherging. Warst du weiß und männlich, konntest du dich gewissermaßen darauf ausruhen“, sagt Lorenz Ambeek. Die beiden anderen Musiker nicken zustimmend. Nach dem Interview fallen sie zurück in ihr geschwätziges Miteinander bei der Begrüßung. „Noch jemand Lust auf Mittagessen?“ „Ja, klar!“

Die Fotos wurden im Musikfachhandel Klangfarbe aufgenommen. Foto: Valerie Marie Voithofer