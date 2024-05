Atemberaubendes Opernspektakel auf der schönsten Freiluftbühne Europas

Vom 10. Juli bis 24. August 2024 erstrahlt im Steinbruch St. Margarethen die mitreißende Neuinszenierung von Giuseppe Verdis „Aida“.

Liebe zwischen der Sklavin Aida und dem Hauptmann Radames muss geheim bleiben, um nicht die Eifersucht der Pharaonentochter Amneris zu wecken. Niemand ahnt, dass Aida die gefangengesetzte Prinzessin von Äthiopien ist. Als Radames zum Feldherrn in der Schlacht der Ägypter gegen die Äthiopier bestimmt wird, steht Aida in einem unauflösbaren Konflikt: Folgt sie der Liebe zu Radames oder der zu ihrer Heimat?

Mit „Aida“ hat Giuseppe Verdi der Macht der Liebe ein einzigartiges musikalisches Denkmal gesetzt. Der Altmeister der italienischen Oper trifft für jede Stimmung genau den richtigen Ton. Wie kaum eine andere Oper passt sich Verdis Meisterwerk mit seinen unsterblichen Melodien so in die außergewöhnliche Felsenlandschaft des Steinbruchs St. Margarethen ein.

„Aida“ lädt ... beigestellt

Spezialeffekte und gewagte Feuerstunts

Neben einem spektakulären Bühnen- und Regiekonzept, das Thaddeus Strassberger verantwortet, dürfen sich Opernbesucherinnen und -besucher diesen ­Sommer wieder auf prachtvolle Kostümkreationen von Giuseppe Palella freuen. Das Erfolgsduo inszenierte bereits 2021 gemeinsam eine umjubelte „Turandot“ im Steinbruch St. Margarethen. Bei „Aida“ wird dem ­Publikum u. a. eine so in Österreich noch nie gesehene Wassershow geboten. Während die 7.000 Quadratmeter große Bühnenkulisse schon dank ihrer Größe beeindruckt, sorgen visuelle Spezialeffekte und Videoprojektionen für ein immersives Erlebnis und versetzen das Publikum direkt in das Geschehen. Ausgefeilte Kampfszenen, Feuerstunts und Wassertänze: Für Nervenkitzel sorgen zudem erprobte Stunt-Performerinnen und -performer unter der Leitung des gefeierten Live-Action-Designers-Ran Arthur Braun.

... mit faszinierenden Kostümen zum Operngenuss. Giuseppe Palella

Internationales Spitzenensemble

Musikalische Qualität auf höchstem Niveau garantiert Dirigent Iván López-Reynoso, der die Leitung des Ensembles übernimmt. Aida wird u. a. von der herausragenden Sopranistin Leah Crocetto, Radames u. a. von dem Tenor Hovhannes Ayvazyan verkörpert. Auch das Piedra Festivalorchester sowie der Philharmonia Chor Wien unter der bewährten Leitung von Walter Zeh werden wie in den Vorjahren mit dabei sein.