Die reizenden Frühlingslüfte

Allergien – insbesondere jene der Atemwege – sind auf dem Vormarsch. Dabei erstreckt sich die Pollensaison klimawandelbedingt mittlerweile weit übers Frühjahr hinaus.

Die laue Frühlingsluft ist nicht bei allen Menschen gleichermaßen beliebt. Wenn alles blüht, haben Allergiker mit den Auswirkungen der Pollen zu kämpfen. Bei einer allergischen Reaktion stuft das Immunsystem an sich harmlose Stoffe wie etwa Birkenpollen als gefährlich ein und startet eine Immunreaktion in zum Teil krankhaftem Ausprägungsgrad. Der ärztliche Leiter des Allergiezentrums Wien West, Fritz Horak, nennt die in Österreich häufigsten Allergenquellen: „Dies sind vor allem solche, welche die Atemwege betreffen, wie diverse Gräser-, Baum- oder Unkräuterpollen.“ Auch Hausstaubmilben und Tierepithelien sowie Schimmelpilzsporen seien häufig anzutreffende Allergene. „Seltener zu finden sind Allergien gegen Insektengifte, Nahrungsmittel, Kontaktallergene oder Medikamente“, berichtet Horak.

Häufigkeit stark gestiegen

Von den Allergien der oberen Atemwege, welche sich teilweise bis hin zum allergischen Asthma manifestieren können, sind dem Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Allergologie (ÖGAI), Wolfram Hötzenecker, zufolge aktuell circa 20 bis 25 Prozent aller Österreicher betroffen. „Das war früher nicht so“, betont der Experte. „Man geht davon aus, dass um die Wende zum 19. Jahrhundert nur etwa ein Prozent der österreichischen Bevölkerung betroffen war.“ Angesichts der stetig steigenden Zahlen würde sich natürlich die Frage nach den Ursachen stellen.

Grundsätzlich entstehen Allergien aus dem Zusammenwirken von genetischen Faktoren und Umweltfaktoren. „Leiden beispielsweise beide Eltern an Allergien, hat ein Kind ein vielfach höheres Risiko, selbst an einer Allergie zu erkranken“, erklärt Horak. Die Veranlagung allein sei jedoch nicht ausschlaggebend, meint Hötzenecker: „Da müssen noch externe Faktoren hinzukommen, aufgrund derer unser Immunsystem dann eine Reizschwelle überschreitet und Fremdkörper fälschlicherweise als feindlich interpretiert.“ Und diese Umweltfaktoren hätten sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten in ungünstiger Weise verändert.

Zu den wichtigsten Umweltfaktoren zählen laut Horak der westliche Lebensstil, wie etwa der vermehrte Aufenthalt im Innenraum, häufiger Antibiotikagebrauch sowie der Konsum prozessierter Nahrungsmittel oder Passivrauchen. „Auch übertriebene Hygiene ist eher ungünstig, denn der frühe Kontakt mit verschiedenen Mikroorganismen ist ein wichtiger Trigger für die Stimulation des Immunsystems“, erklärt Horak. Individuelle Faktoren wie Übergewicht und Ernährung könnten ebenfalls eine Rolle spielen.

„Die Kinder machen heutzutage nicht mehr so viele Infekte durch“, nennt Hötzenecker einen weiteren Faktor. „Das ist einerseits gut, führt aber andererseits leider auch dazu, dass sich das Immunsystem ein anderes Betätigungsfeld sucht und beginnt, an sich harmlose Stoffe wie Pollen als gefährliche Erreger wahrzunehmen.“ Auch Luftverschmutzung durch Rußpartikel, Feinstaub- oder Ozonbelastung würde zu einem Anstieg der Allergikerquote führen, da hierdurch die Schleimhäute angegriffen würden, wodurch die Barrierefunktion geschädigt und alle möglichen reizenden Stoffe tiefer eindringen können. Dies könne die Entstehung einer Allergie begünstigen.

Klimawandel verlängert Pollensaison

Die Luftverschmutzung führe Horak zufolge in weiterer Konsequenz zu einer stressbedingten vermehrten Ausschüttung von Pollen durch die Pflanzen. Der Klimawandel wiederum bedinge eine längere Pollensaison, da durch die wärmeren Winter die Baumblüte früher beginnen würde. „Insgesamt nehmen die Tage mit besonders hoher Pollenbelastung zu“, sagt Horak.

Der Klimawandel führt jedoch zu weiteren Problemen: Es kommt zur Neuansiedelung von nicht heimischen Pflanzen, auf die sich das Immunsystem erst einstellen muss. Hötzenecker nennt hierzu exemplarisch die Ausbreitung des von Ungarn kommenden Ackerunkrauts Ambrosia im Osten von Österreich: „Dort hat es sich bereits festgesetzt und breitet sich zunehmend in den Westen aus.“ Dabei habe das herbstblühende Kraut eine hochallergene Wirkung, wodurch künftig mit zunehmenden Heuschnupfensymptomen im Herbst zu rechnen sei. „Wir sehen aber jetzt schon bei den Prick-Test-Abklärungen mit unseren Patienten, dass dieses Allergen immer häufiger eine Rolle spielt“, erklärt Hötzenecker.

Frühe Abklärung verhindert Asthma

Grundsätzlich rät der Experte bei typischer Heuschnupfensymptomatik wie brennenden, tränenden Augen, Jucken im Hals sowie dem Auftreten von Husten ohne Fieber zur zeitnahen diagnostischen Abklärung: „Es gibt in der frühen Phase für viele Allergiker die Möglichkeit einer Desensibilisierung.“ Dadurch würde nicht nur die Heuschnupfensymptomatik verbessert, sondern vor allem die Ausprägung eines allergischen Asthmas verhindert. „Wer an einer Allergie leidet, bringt die genetische Bereitschaft mit, weitere allergische Erkrankungen zu entwickeln“, erklärt Hötzenecker die Ursachen des allergischen Asthmas. Und: „Auf diese Asthmabereitschaft kann sich in der Pollenflugsaison ein allergisches Asthma draufsetzen.“ In einem solchen Fall sei die Bronchialschleimhaut aufgrund einer sogenannten bronchialen Hyperreagilibität bereits entzündet. Häufig werde diese Entzündung durch einen Infekt getriggert. „Wenn dann noch draußen die Birkenpollen fliegen und der Patient einen starken Heuschnupfen hat, kann es sein, dass die Bronchialschleimhaut so stark mitreagiert, dass es dann in den Bronchien zu eng wird und der asthmatische Anfall kommt.“

www.polleninformation.at

www.allergenvermeidung.org

www.allergiezentrum.at

oegai.org