„Im siebten Himmel“

Tanzuniversen, die in den siebten Himmel versetzen, aber auch unter die Haut gehen: Martin Schläpfers hinreißende Hommage an Walzertraum und Tanzekstase „Marsch, Walzer, Polka“ sowie Georges Balanchines pures Ballett „Symphony in C“ rahmen den dystopischen Weltentwurf „Fly Paper Bird“ Marco Goeckes ein.

GEWINNEN SIE 2 TIKCETS!

„Im siebten Himmel“ Montag, 3. Juni 2024, 19 Uhr

Wiener Staatsoper

Opernring 1

1010 Wien Detailinformationen zur Aufführung finden Sie direkt unter www.wiener-staatsballett.at