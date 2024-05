Zukunftsorientiert studieren: Weltweite Chancen

Studieren an der Unternehmerischen Hochschule®

Bachelor

Betriebswirtschaft Online

Bio- & Lebensmitteltechnologie

Business & Management

Digital Business & Software Engineering

Management, Communication & IT

Management & Recht

Mechatronik, Design & Innovation

Medizin-, Gesundheits- und Sporttechnologie

Smart Building Technologies

Soziale Arbeit

Sozial- & Gesundheits- und Public Management

Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik

Unternehmensführung, Tourismus- & Freizeitwirtschaft

Wirtschaft & Management

Wirtschaftsingenieurwesen

Master

Biotechnology

Business Psychology & Management

Entrepreneurship & Tourismus

European Health Economics & Management

International Business & Law

International Business & Management

International Health & Social Management

Lebensmitteltechnologie & ­Ernährung

Management, Communication & IT

Mechatronik – Automation, Robotics & AI

Mechatronik – Smart Technologies

Medical & Sports Technologies

Soziale Arbeit, Sozialpolitik & ­-management

Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik

Wirtschaftsingenieurwesen

Executive Education

PhD Program in Management for Executives*

MSc | DBA Double Degree

Program**

- Business Research Methods, MSc

- Doctor of Business Administration, DBA**

Program** - Business Research Methods, MSc - Doctor of Business Administration, DBA** Executive Master

- MBA General Management

- EMBA International Management

- EMBA Health Management***

- MSc (CE) Management & Leadership

- LL.M. Digital Business & Tech Law

- MBA General Management - EMBA International Management - EMBA Health Management*** - MSc (CE) Management & Leadership - LL.M. Digital Business & Tech Law MCI eStudy

- Bachelor (CE) General Management

- Bachelor (CE) General Management Zertifikats-Lehrgänge

Management-Seminare

Technische Weiterbildung

Inhouse Trainings



*University of Antwerp; **International University of Monaco;

***in Vorbereitung



Weitere Informationen unter:

mci.edu/studienangebot