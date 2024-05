Von Tötungen und Entführungen: Mexikos blutiger Wahlkampf

Bewerber für die landesweiten Wahlen am 2. Juni müssen um ihr Leben fürchten. Rund 30 Kandidaten wurden bereits getötet – eine Bürgermeisterin am ersten Tag ihres Wahlkampfes. Wer hat reelle Chancen, das Land der Drogenkartelle zu reformieren?

Bei ihrem ersten Wahlauftritt wird die 37-jährige ­Gisela Gaytán erschossen. „Unsere Stadt soll noch einmal glänzen. Dafür müssen wir mit Entschlossenheit und Mut handeln. Es ist an der Zeit, die Sicherheit wiederzugewinnen, nach der wir uns so sehnen“, schrieb Gaytán zuvor in den sozialen Medien. Sie wollte die nächste Bürgermeisterin von Celaya werden, einer Stadt mit 520.000 Einwohnern im zentralmexikanischen Bundesstaat Guanajuato – in einer der gewalttätigsten Regionen Mexikos. Ihren Wahlkampf baute die Anwältin auf der Sicherheitspolitik auf. Lang sollte er nicht dauern.

Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Auch, warum Gaytán keinen Personenschutz erhielt, um den ihre Partei angesucht hatte. Doch für den Schutz lokaler Kandidaten fehlt es meist an Ressourcen. Dabei findet die größte Anzahl von Gewaltausbrüchen während der Wahlen laut Sicherheitsanalysten im Land tendenziell auf kommunaler Ebene statt. Dort üben Banden Druck aus, um das Ergebnis zu beeinflussen. Ihr Ziel ist es, eine stärkere Kontrolle über den Drogenhandel und andere kriminelle Aktivitäten zu erlangen.

Gaytáns Tod reiht sich in Dutzende Morde ein, die sich im Vorfeld der mexikanischen Parlamentswahlen ereignet haben; 30 sind es nach Angaben des Thinktanks Laboratorio Electoral in diesem Wahlzyklus bereits. Hunderte Lokalpolitiker haben ihre Kandidaturen zurückgezogen, das organisierte Verbrechen wirft einen Schatten auf die Wahl am 2. Juni.

Erstmals Frau an Spitze

In Mexiko finden im nächsten Monat Präsidentschafts-, Parlaments- und Regionalwahlen statt, rund 21.000 Posten werden neu besetzt. Es ist die größte Wahl in der Geschichte des Landes. Erstmals dürfte eine Frau die Geschicke des Landes leiten. Der bisherige Präsident, Andrés Manuel López Obrador, kurz Amlo genannt, darf laut Verfassung nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. Seine Morena-Partei hat die ehemalige Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, ins Rennen geschickt: Der Physikerin werden für das Amt große Chancen eingeräumt. Aber auch für den zweiten großen Parteiblock, das Oppositionsbündnis Frente Amplio, tritt eine Frau an: Xóchitl Gálvez. Bei einer Wahlkampfveranstaltung sagte die Senatorin, dass es Drohungen geben werde, „damit Sie nicht mich wählen. Aber habt keine Angst, ich bin bei euch.“

Die Gewalt in Mexiko grassiert seit Jahren. Im Jahr 1994 wurde der Präsidentschaftskandidat Luis Donaldo Colosio von der damaligen ­Regierungspartei, PRI (Partei der Institutionalisierten Revolution), ermordet. Immer wieder gibt es Angriffe auf Mandatsträger oder Bewerber um ein politisches Amt, kriminelle Banden treiben vor und während der Wahlen ihr Unwesen. „In Lateinamerika ist das leider nichts Außergewöhnliches“, sagt dazu Christian Cwik vom Zentrum für Inter-Amerikanische Studien an der Universität Graz. Einen derart blutigen Wahlprozess kenne man von Mexiko aber noch nicht. Die Situation für diese Wahlen sei eine ganz besondere: „Dass eine konzentrierte Koalition von rechts und links gegen die jetzige Präsidentenpartei antritt, mag dabei eine wichtige Rolle spielen und dazu beitragen, dass Mexiko sich den blutigen Vorwahlzeiten seiner lateinamerikanischen Nachbarn anpasst.“

Im Griff der Narcos

Die rohe Gewalt trifft längst nicht nur die Politikspitze. Seit der damalige Präsident, Felipe Calderón, im Jahr 2006 den Krieg gegen die Drogenkartelle ausgerufen hat, schwappt sie auf die ganze Gesellschaft über. Über 110.000 Menschen sind verschwunden und nicht wieder aufgetaucht, im vergangenen Jahr wurden erneut über 30.000 Morde registriert. Auch der scheidende Präsident hat es nicht geschafft, sie einzudämmen, macht aber vergangene Regierungen dafür mitverantwortlich: „Jetzt sagen sie alle: ‚Wie schrecklich, dass die jetzige Regierung die Regierung mit den meisten Tötungsdelikten ist.‘ Ja, aber schauen Sie sich an, wie sie uns das Land hinterlassen haben. Ein schlechtes Erbe in puncto Sicherheit.“

Der Föderalismus im Land mache eine landesweite Sicherheitspolitik schwierig, so Historiker Cwik: „Jeder Bundesstaat hat seine eigene Polizei, seine eigene Sicherheitspolitik, die auch von außen her diktiert, beeinflusst wird. Der Präsident hat da kaum Handlungsspielraum.“ So bleiben trotz Bemühungen der mexikanischen Regierung viele Teile des Landes von Straflosigkeit und ineffektiven Strafverfolgungsbehörden betroffen. Drogenkartelle kontrollieren weite Gebiete des Landes. Das Justizsystem ist überfordert, das Gesetz zählt dort nicht. Auch die Polizei sei im korrupten System gefangen – und machtlos. Eine einheitliche Politik sei hier schwierig, so Cwik. „Wir können bei Mexiko in keiner Weise mehr von einem funktionierenden Nationalstaat, nicht einmal von einem funktionierenden föderalen Gebilde sprechen, weil viele Bundesstaaten ihre Autonomie ohne Rücksicht auf die Zentralregierung in Mexiko-Stadt ausleben.“

Gewalt als Thema im Wahlkampf

Beide Präsidentschaftskandidatin­nen setzen in ihrem Wahlkampf auf Sicherheit. „Für ein Mexiko ohne Angst“, lautet der Slogan von Gálvez. Sie schlägt „ein Hochsicherheitsgefängnis“ vor – „mit modernster Technologie, damit Kriminelle Angst haben, dort zu landen“. Sheinbaum setzt auf Bildung und auf Prävention, um „die Wurzeln des Problems“ zu bekämpfen. Sie will die Nationalgarde stärken und die Zusammenarbeit zwischen den Staatsanwaltschaften und der Polizei verbessern – und eine Nationale Agentur zur ­Korruptionsbekämpfung errichten. „Egal, ob Claudia Sheinbaum oder ihre Widersacherin, es sind jedenfalls nur Kurskorrekturen, die sie vornehmen können“, konstatiert Cwik. Vielleicht gebe es anfangs, in den ersten Monaten nach ihrem Wahlsieg, eine gewisse Euphorie, wenn erstmals eine Frau an der Staatsspitze steht. Aber die Strukturen selbst seien sehr patriarchalisch in Mexiko, „einem Machostaat par excellence“, so Cwik. „Auch eine Frau an der Spitze wird leider nicht reichen, um das gesamte System zu verändern.“