Wie die Jungen ihr Geld investieren

Immer mehr junge Menschen investieren ihr Geld an der Börse. Lassen sie sich von den aktuellen Turbulenzen am Finanzmarkt abschrecken?

An der Börse einzusteigen war noch nie so einfach wie derzeit: mit wenigen Klicks in der Trading-App oder auf der Website der eigenen Bank. Aktien kaufen und verkaufen ist ein Kinderspiel. Überall und jederzeit. Denn die Börse steckt quasi in der Hosentasche. Das zieht immer mehr junge Menschen an den Kapitalmarkt, vor allem in den Pandemiejahren erlebten Aktien und Fonds einen Boom.