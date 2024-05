Salzsee in Utah nährt noch die halbe Erde

Kleine Krebstiere sind als Futter unabdingbar für die Aquakultur. Noch holt man sie vor allem aus einem See in Utah, aber der trocknet aus.

Als Ende der 1990er-Jahre immer stärkere Niederschläge den Großen Salzsee in Utah füllten, brach erdweit Panik in der Aquakultur aus, bis hin zu Kleinbauern in Vietnam und Thailand, die Shrimps züchteten oder begehrte Meeresfische wie Wolfsbarsche, all das – es bringt in Summe jährlich fünf Millionen Tonnen Meeresfrüchte, so viel wie die gesamte Fischerei Nordamerikas – war mit dem Aus bedroht (Hakai Magazine 2. 4.).