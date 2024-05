Mit Claudia Bosse in den sich wandelnden Brachen der Seestadt

Claudia Bosse bespielt unbebaute Landschaft in der Seestadt.

Claudia Bosse bespielt unbebaute Landschaft in der Seestadt. Carolina Frank

Zuerst war das Gemetzel, dann kam der Flugplatz, nun der Wohnbau: Es sind diese Übergangsorte, wie jene in der Seestadt, die das Interesse der Regisseurin und Choreografin geweckt haben.

Langsam fährt die U2 in der Station Seestadt ein. Auf der einen Seite türmen sich moderne Wohnbauten hinter- und nebeneinander. Keiner gleicht in seiner Form dem anderen, und doch wirken sie vom Gefühl her sehr ähnlich. Auf der nördlichen Seite zeigt sich hingegen ein anderes Bild: Bagger stehen zwischen den Baulücken, nur vereinzelt beginnt sich auch hier der Wohnbau auszubreiten, dahinter: Brachland.

Die Südseite der Seestadt. Davor liegt noch unbebautes Brachfeld. C. Frank

Vor dieser Schwelle zwischen Urbanität und unbebauter Landschaft befinden sich die Seestadt-Studios, Claudia Bosses aktueller Arbeitsplatz. „Ich bin mit dem Fahrrad über die Donau hierhergekommen und stand plötzlich mitten im Feld. Da war nichts außer Mohn“, erzählt sie von ihrem ersten Berührungspunkt mit dem brachliegenden Terrain. Ein temporärer Raum, den es in kurzer Zeit nicht mehr geben wird und der in ihrem neuen Projekt „haunted landscape/s“ bespielt wird.