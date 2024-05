Fakten ändern nur wenig an Überzeugungen

Katastrophen wecken in Menschen das Bedürfnis nach einfachen Erklärungen – sei es Religion, Magie oder Verschwörungsmythen. Aktuelle Studien weisen nach, dass der Glaube an diese sehr beständig ist.

In den Statistiken von Versicherern häufen sich derzeit Naturkatastrophen. Man denke jüngst etwa an die Waldbrände in Kanada, das Erdbeben in Taiwan oder zuletzt die Hitzewelle in Südostasien und die Überflutungen in Dubai, Kenia oder Brasilien. In solchen Situationen des Leides und der Unsicherheit suchten und suchen Menschen stets nach Erklärungen – und zwar bevorzugt nach möglichst einfachen. Häufig werden dabei übernatürliche Ursachen postuliert. Die biblische Sintflut zum Beispiel, aber auch Erdbeben, Vulkanausbrüche oder der rasche Gletschervorstoß in den Alpen in der „Kleinen Eiszeit“ wurden von vielen als Strafe Gottes für Sünden angesehen – in Bittprozessionen und anderen religiösen Ritualen wurde um Gnade gefleht.

Ein verwandtes Erklärungsmuster sind magische Praktiken, die es „ermöglichen, scheinbar die Naturgesetze zu überwinden und aktiv Einfluss auf den Lauf der Dinge zu nehmen“, wie es im Einleitungstext der großartigen Ausstellung „Magie. Das Schicksal zwingen“ im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale) treffend formuliert ist. Dort sind u. a. Traditionen des Abwehr- und Schutzzaubers dokumentiert, etwa Donnerkeile gegen Blitze, aber auch diverse Arten von Schadenzauber, wie z. B. „Wettermagie“, der insbesondere „Hexen“ beschuldigt wurden (weswegen zigtausende Frauen und auch Männer unschuldig hingerichtet wurden).

Hexerei für allerlei Übles verantwortlich zu machen, ist eine uralte Verschwörungstheorie. Während Religion und Magie seit der Aufklärung an Überzeugungskraft verloren haben, sind Konspirationen, die einfache (Schein-)Erklärung für komplexe Phänomene bieten, heute stärker denn je – offenbar auch befeuert durch Soziale Medien.

Forschende um Dmitry Erokhin (IIASA Laxenburg) berichteten kürzlich von einem Wiederaufflammen einer Verschwörungstheorie namens „HAARP“ unmittelbar nach dem schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei am 6. Februar 2023: Bei der Untersuchung von Abermillionen Twitter-Meldungen entdeckten sie, dass plötzlich intensiv über behauptete Auswirkungen des US-Forschungsprogramms „High Frequency Active Auroral Research Program“ (zur Untersuchung hoher Atmosphärenschichten) auf die Erdkruste diskutiert wurde (Humanities & Social Sciences Communications, 27. 3.). Der Zusammenhang ist zwar völlig aus der Luft gegriffen – dennoch stellen die Forschenden fest, dass sich allein schon durch die andauernde Nennung von „HAARP“ der Glaube an diese Verschwörungstheorie wieder verfestigte.

Konspirationen sind bei jenen, die daran glauben, sehr beständig: Forschende um Matt Williams (Massey University, Neuseeland) konnten unlängst anhand detaillierter Umfragedaten über Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nachweisen, dass fast alle Verschwörungstheoretiker dauerhaft bei ihrer Ansicht bleiben (Scientific Reports, 15. 2.). Jene, die sich durch Fakten vom Gegenteil überzeugen ließen, kann man an einer Hand abzählen.

